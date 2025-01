Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 gennaio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 24 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 24 gennaio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 gennaio 2025 - Marcello affronterà Adelaide e le confesserà di non sentirsi più adeguato a gestire il suo patrimonio. Questo sarà il risultato delle ultime incomprensioni tra i due ma porterà ad altro? I due finiranno per allontanarsi? Clara intanto rivelerà a Elvira di aver trovato la lettera d’amore di Irene per Alfredo e ormai convinta di non poter sopportare più questa situazione, prenderà una decisione molto drastica sul suo rapporto con Perico. Tancredi continuerà a tenere Rosa sotto tiro e le farà una proposta inaspettata mentre Odile verrà in possesso di alcuni documenti che potrebbero incriminare il cugino e li consegnerà a Umberto. Agata inviterà Roberto a cena a casa sua con la sua famiglia e alla serata sarà presente anche Mimmo mentre Matteo ultimerà la canzone per Michelino. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 gennaio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 gennaio 2025 - Renato tornerà all’attacco e vorrà liberarsi una volta per tutte di Valeria. Poggi è convinto che Manuela sia la persona più giusta accanto a suo figlio e farà di tutto per riavvicinarli. Farà quindi in modo di trovare preziosi alleati che lo aiutino in questa missione. Rosa, dopo l’uscita con Pino, farà di nuovo i conti con le proprie insicurezze mentre Viola tenterà di ricostruire la sua stabilità dopo quanto successo. Damiano continuerà a cercare senza sosta i rapinatori della compagna. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

