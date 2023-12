Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 dicembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 dicembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 dicembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 dicembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 dicembre 2023 - Marta cercherà un modo per aiutare la sua famiglia e per permettere a Tancredi di dimenticare Matilde. La Frigerio le darà retta e lascerà Milano. Intanto Flora cercherà di capire cosa pensi Umberto del ritorno di Adelaide e se in lui sia scattato qualcosa. Il Commendatore si affretterà a rincuorarla. Clara si metterà alla ricerca dell’autrice della lettera indirizzata a Botteri e si convincerà di doverle parlare. Maria invece farà un gesto molto dolce nei confronti di Matteo; sarà lei a ricamare le iniziali della mamma del ragazzo, sul foulard. Rosa intanto comincerà a lavorare al Paradiso... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 dicembre 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 dicembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 dicembre 2023 - Roberto e Marina saranno pronti a mettere in moto l’atto finale del loro subdolo inganno. I Ferri, soprattutto Roberto, dimostreranno di essere pronti a tutto pur di tornare in Italia con Tommy e senza Ida. I due hanno già pensato a un modo per lasciare la ragazza in Polonia e Ida, senza saperlo, sembra ormai spacciata. Intanto Michele tornerà a manifestare un grande fastidio nei confronti di Giancarlo e della sua ingerenza nella vita di Silvia e pure in quella di Rossella. Serena invece scoprirà perché Mariella ce l’ha così tanto con Micaela e forse stavolta non si schiererà dalla parte della sorellina... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 dicembre 2023.