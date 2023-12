Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 dicembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 dicembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 dicembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 14 dicembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 dicembre 2023 - Tancredi passerà alle minacce. Esasperato, ma soprattutto infastidito dall’ultimo scontro avuto con Vittorio, il Di Sant’Erasmo userà le maniere forti e rivelerà a Matilde che la denuncerà per adulterio se lei continuerà a stare accanto al Conti e a non tornare a casa da lui. Intanto a Villa Guarnieri tutti si preparano al ritorno di Adelaide, che porterà con sé una sorpresa mentre Armando, scoperto che sua nipote Rosa ha problemi a pagare l’affitto della pensione in cui alloggia, deciderà di aiutarla. Le farà una proposta inaspettata. Alfredo se la prenderà con Leonardo, secondo lui il solo colpevole delle mancanze di Irene. Il Perico non vorrà però turbare la fidanzata e deciderà di farsi da parte, almeno fino al grande evento che si terrà al Circolo... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'11 al 15 dicembre 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 dicembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 dicembre 2023 - Samuel deciderà di fare ammenda. Il Piccirillo ha deciso di tornare indietro sui suoi passi e, pentito dei suoi tradimenti, prometterà di cambiare le cose. Intanto tra Ida e Diego continuerà a crescere l’intimità mentre Ornella sarà pronta a fare la sua richiesta di pensionamento. La sua decisione sarà definitiva? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 dicembre 2023.