Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 dicembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 dicembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 dicembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 11 dicembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 11 dicembre 2023 - Matteo non vorrà rinunciare a Maria almeno non senza combattere e senza confessare alla ragazza tutti i suoi sentimenti. Il Portelli non si fermerà neanche davanti alla felicità che la stilista e Vito hanno finalmente recuperato. Intanto Rosa cercherà un nuovo lavoro e Armando, preoccupato, chiederà aiuto a Don Saverio per dare una mano alla nipote. Matilde, riconciliatasi con Vittorio, è pronta a lasciarsi alle spalle tutto e cominciare una nuova vita con il Conti accanto. Attenzione però a un telegramma che arriverà a Villa Guarnieri e potrebbe rimettere tutto in discussione... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 dicembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 dicembre 2023 - Roberto e Marina saranno in ansia. I due tenteranno di capire cosa Lara ricordi dell’aggressione, ben consapevoli che se alla Martinelli tornerà la memoria, loro se la vedranno molto brutta. Intanto Ornella ha compiuto un gesto eroico e dopo aver salvato Don Raimondo tutti cercano di farle cambiare idea e di spingerla a non andare in pensione. La Bruni ha però preso la sua decisione e sembra più che mai convinta. Ross comincerà a fare qualche taglio al budget del suo matrimonio e questo farà scoppiare le tensioni tra i suoi genitori... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

