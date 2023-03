Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 marzo 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 marzo 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 16 marzo 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 16 marzo 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 16 marzo 2023 - lo stratagemma organizzato da Ezio funzionerà alla grande. Gemma incontrerà una donna che ha allevato il suo bambino senza un marito accanto e prenderà una decisione definitiva sul suo futuro e su quello di suo figlio. Intanto, Maria metterà alle strette Irene e le farà confessare di avere una relazione con Alfredo, mentre Marcello chiederà a Flora notizie su Ludovica, ma la stilista non gli rivelerà nulla di compromettente sulla sua amica. Don Saverio, invece, si convincerà a sostenere sua nipote con il ciclismo. Nel frattempo, Vittorio, entusiasta dell'idea di Matilde sulla collezione sposa, penserà a una nuovo avventura oltreoceano insieme alla Frigerio. Il Conti ignorerà però cosa bolle realmente in pentola... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 16 marzo 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 marzo 2023 - Raffaele e Renato non riusciranno a trovare pace e cercheranno di convincere Otello a tornare a Napoli e a non affrontare da solo a Indica, il dolore per la morte di Teresina. Intanto, Franco e Damiano cercheranno di capire come poter intervenire su una questione ormai diventata spinosa. Nelle strade del centro di Napoli si respira un'aria molto pesante per via dell'arrivo di Eduardo Sabbiese. Niko, invece, continuerà ad avere un atteggiamento ambiguo nei confronti di Manuela e questo non farà altro che mandare ancora più in crisi la Cirillo. Nel frattempo, per Rosa sarà il primo giorno di lavoro alla Terrazza... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

