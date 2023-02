Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 febbraio 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 febbraio 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 28 febbraio 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 febbraio 2023 - Ezio e Veronica saranno molto in ansia per Gemma, tanto che l'uomo non troverà un momento giusto per parlare con la sua compagna per rivelarle la verità sul suo rapporto con Gloria. Il Colombo chiederà a quest'ultima di pazientare ancora un po', mentre Tancredi cercherà di portare Matilde dalla sua parte, dopo averle rivelato – in parte – i suoi piani. La Frigerio comincerà a seguire il marito, delusa dalla scelte di Vittorio, che vorrà pubblicare l'articolo di Diletta sull'educazione sessuale delle ragazze. Visto che l'argomento è molto delicato, Roberto chiederà alle Veneri una loro opinione in merito. Intanto, Clara soffrirà ancora tantissimo nel vedere Alfredo così preso da Irene e, purtroppo per lei, ricambiato. Per questo quando il Perico le chiederà un aiuto, la Boscolo lo eviterà... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 27 febbraio al 3 marzo 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 febbraio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 febbraio 2023 - Roberto e Marina torneranno a Napoli ma nonostante questa pausa dalla città, faranno molta fatica a recuperare la serenità perduta per colpa di Lara. Intanto, Silvia, delusa da Giancarlo, ormai diventato ai suoi occhi inaffidabile, si rivolgerà a qualcun altro, più degno della sua fiducia. Luca, invece, confiderà a Michele di avere grandi opportunità di poter riprendere il suo posto da primario. Il De Santis però confiderà all'amico le sue remore a riguardo, ma un incontro inatteso potrebbe fargli cambiare totalmente idea... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 febbraio al 3 marzo 2023.