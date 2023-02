Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 3 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 febbraio 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 3 febbraio 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 3 febbraio 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 3 febbraio 2023 - Adelaide farà una proposta spiazzante a Marcello. La Contessa lo spingerà a diventare socio del Circolo. Il Barbieri accetterà di fare questo grande passo? Intanto, Salvatore chiederà scusa a Francesco. Il Rizzo non è un ladro. Tra i due ci sarà un chiarimento molto importante, nel quale emergerà la vera passione del figlio di Palma. Matilde, invece, capirà che Marco è triste per via di Stefania, mentre Tancredi e Umberto saranno pronti a cominciare i lavori di ristrutturazione di Palazzo Andreani. Al Paradiso arriverà Sandra Milo e Irene sarà molto gelosa nel vedere Alfredo incantato dalla bellezza della diva... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 3 febbraio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 3 febbraio 2023 - comincerà il processo contro Lello Valsano. Per Viola e Niko saranno dei giorni molto difficili. La Bruni dovrà ricordare i momenti tragici in cui ha rischiato di perdere la vita, mentre il Poggi, costituitosi Parte Civile, si troverà a fare i conti ancora una volta con la morte di Susanna. Tutto questo acuirà, inevitabilmente, la sua sofferenza. Intanto, Nunzio continuerà a soffrire a causa di Chiara. Silvia, invece, dovrà vedersela ancora con le polemiche sul web, che non sembrano destinate a fermarsi. Nel frattempo, Mariella si dovrà destreggiare tra una richiesta di Bice, Salvatore che soffre di solitudine e Castrese che non smette di fare domande... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

