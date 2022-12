Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 19 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 dicembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 19 dicembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 19 dicembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 19 dicembre 2022 - Ezio informerà Vittorio che a finanziare il suo progetto sarà Gloria. Il padre di Stefania dovrà confermare la sua scelta a Veronica e le dirà di non avere alcuna intenzione di rinunciare ai suoi sogni per la sua gelosia. Intanto la Moreau deciderà di tenere segreto quello che è successo con il suo ex e non si confiderà nemmeno con Armando. Al Paradiso sarà chiaro che Irene stia soffrendo per la partenza di Stefania e Alfredo sarà molto preoccupato. Matilde invece si accorgerà che Vittorio non porta più la fede al dito mentre Marcello sarà determinato a riprendersi Ludovica. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 19 dicembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 19 dicembre 2022 - Lara sarà sempre più infastidita dall'uso che Alberto fa del suo denaro e dei suoi preziosi. La ragazza non potrà più tollerare una simile situazione e deciderà di agire il prima possibile. Intanto Serena si interrogherà su chi possa aver fatto sparire i suoi panni e gli indizi porteranno tutti a Mariella. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

