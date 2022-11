Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 novembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 novembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 15 novembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 15 novembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 novembre 2022 - Stefania chiede aiuto a Matilde per riuscire a convincere Marco a non abbandonare la sua carriera di giornalista. Salvatore torna a Milano dopo il suo viaggio-fuga a Londra. Sebbene il ragazzo sia determinato a riprendere in mano la sua vita, è evidente che non sia riuscito a dimenticare Anna. Marcello cerca in tutti i modi di permettere che Adelaide compri la serra su cui ha messo gli occhi mentre Vito, dopo aver scoperto che Maria è stata umiliata, cerca di incoraggiarla e di darle forza. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 novembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 novembre 2022 - Micaela è determinata a trasferirsi a Palazzo Palladini e cerca di convincere Alberto ad affittarle il suo appartamento. Nessuno però a Palazzo sembra essere così tanto contento di averla come inquilina. Intanto tra Silvia e Michele le cose vanno sempre meglio e i due trovano molto piacere a discutere e confrontarsi sulle piccole cose quotidiane, su cui da tempo non riuscivano a parlare. Mariella è felicissima per quello che sta succedendo e pensa che tra i suoi amici possa esserci un ritorno di fiamma. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

