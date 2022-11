Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 novembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 novembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 7 novembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 7 novembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 7 novembre 2022 - grazie all'aiuto di Vittorio, Marco è riuscito a pubblicare il suo pezzo sul Vajont. Il ragazzo però paga molto cara questa vittoria. Tancredi e Umberto si dissociano dall'articolo e il Di Sant'Erasmo dichiara apertamente guerra al suo fratellino. Salvo è distrutto. Dopo aver scoperto di Quinto, ha deciso di lasciar andare Anna e le ha detto per sempre addio. Il barista sfoga tutto il suo dolore con Marcello. Maria si prepara per presentare un nuovo modello a Flora e chiede aiuto ad Armando per riuscirci mentre Adelaide, più che mai convinta ad affossare suo cognato, cerca di portare il Conti dalla sua parte. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 7 novembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 7 novembre 2022 - Rossella scopre che sua madre e suo padre hanno deciso di divorziare e che le pratiche sono imminenti. Questa notizia la mette di cattivo umore e purtroppo a peggiorare la situazione ci si mette Riccardo. Il Crovi non riesce a frenare la sua gelosia, che sta diventando sempre più pericolosa. Intanto Roberto si è convinto che Marina sia caduta nelle grinfie di Fabrizio e intende salvarla a tutti i costi. Diego, con la complicità involontaria di Raffaele e dei pastori del suo presepe, si fa avanti e propone a Lia un'uscita. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

