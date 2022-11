Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 novembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 novembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 8 novembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 8 novembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 8 novembre 2022 - Salvo è distrutto e tutti accanto a lui sono preoccupati che l'Amato non riesca a dimenticare Anna e a vincere il suo dolore. Le ragazze cercano quindi un modo per distrarlo e risollevargli l'umore. Ma ci riusciranno o il buon barista sarà costretto a prendere delle decisioni fin troppo dure? Intanto Vittorio scopre di una nuova iniziativa di Matilde e rimane affascinato dall'intraprendenza della Frigerio. Il Conti comincia a capire di non provare solo una forte stima nei confronti della cognata di Marco. C'è qualcosa di più. Gemma e Stefania cercano invece di aiutare Ezio e Veronica, organizzando per loro una serata romantica. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 8 novembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 novembre 2022 - Roberto vuole salvare Marina a tutti i costi anche se questo vorrà dire scontrarsi con Fabrizio, visibilmente fuori di testa. Serena convince Filippo a non assecondare suo padre e a farlo ragionare. Non deve agire da solo, potrebbe rischiare la vita. Il Sartori decide di dar retta alla moglie e chiederà al Ferri di pazientare. Intanto Michele, visto il comportamento preoccupante di Riccardo, mette in guardia la figlia e le dice apertamente cosa pensa del Crovi. Ross sceglie però di non far intervenire nessuno in sua difesa; vuole affrontare da sola i problemi con il suo compagno. Diego e Lia trascorrono una bella giornata insieme. I due troveranno molte affinità l'uno con l'altra ma questo sembra non bastare per costruire una relazione. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

