Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 novembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 novembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 novembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 2 novembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 2 novembre 2022 - Umberto è tornato alla carica e ha nuovamente ricattato Adelaide. La Contessa in un primo momento decide di non dire nulla a Matilde ma poi si rende conto di dover chiedere l'aiuto della Frigerio per difendere Marco. Intanto Armando mette Vito con le spalle al muro e scopre dei dettagli importanti sulla sua vita. Anna cerca di rassicurare Salvo sul loro futuro ma il barista teme di essere di troppo e crede che la piccola Irene abbia il diritto di passare del tempo con suo padre. La Imbriani, per tentare di calmare il marito e di recuperare il loro rapporto, ormai nella burrasca, gli propone di partire per la crociera. Salvo accetta, speranzoso. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 31 ottobre al 4 novembre 2022

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 novembre ottobre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 novembre 2022 - Manuela è stanca. L'atteggiamento di Niko comincia a darle molto fastidio. La sua freddezza, per lei immotivata e condizionata dalle parole di Micaela, la porterà a prendere una decisione che finirà per far soffrire il piccolo Jimmy. Intanto Diego scopre che Lia si è intrufolata nel seminterrato. La ragazza, colta in fallo, cercherà di convincere il ragazzo a stare dalla sua parte e a non dire nulla a nessuno. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 31 ottobre al 4 novembre 2022.