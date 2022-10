Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 ottobre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 ottobre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 24 ottobre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 24 ottobre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 ottobre 2022 - lo scandalo si è abbattuto su Ezio e Veronica. Il Colombo è accusato di bigamia e concubinaggio e la situazione si fa molto seria. La coppia spera che l'intervento di Adelaide possa essere risolutivo. Solo le altolocate conoscenza delle Contessa potrebbero salvarli. Intanto per Flora le cose si stanno mettendo male. La stilista presenta i suoi nuovi bozzetti a Vittorio ma il Conti non ne è entusiasta; il direttore loda invece il lavoro di Maria e la Ravasi teme che la giovane ricamatrice possa soffiarle il lavoro. Salvo scopre che i fiori che ha inviato ad Anna non sono mai arrivati e si preoccupa per sua moglie, mentre Stefania non trova il coraggio di dire a Marco che Federico le ha scritto. A casa Colombo intanto sta per giungere una notizia terribile e che non avrebbe mai dovuto arrivare. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 28 ottobre 2022

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 ottobre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 ottobre 2022 - la scomparsa di Marina ha lasciato Roberto senza parole. Il Ferri ha ricevuto una lettera d'addio dalla compagna ma fatica a capire come mai la Giordano abbia voluto lasciarlo proprio ora. Intanto Nunzio torna a Napoli dopo aver accompagnato Chiara in clinica. Per il ragazzo sarà un ritorno a casa molto triste; sa infatti che passerà molto tempo prima di poter riabbracciare la sua fidanzata. Per fortuna a rincuorarlo c'è Rossella, che si sta dimostrando una grande amica. Il Cammarota è molto felice della sua vicinanza ma non si può dire lo stesso di Riccardo. Il Crovi è geloso del rapporto tra la sua fidanzata e Nunzio e non può fare a meno di mostrare a entrambi il suo insanabile nervosismo. Sarà guerra aperta? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 24 al 28 ottobre 2022.