Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 ottobre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 ottobre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 ottobre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 12 ottobre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 12 ottobre 2022 - il ritorno in libertà di Gloria ha spaventato a morte Veronica. La Zanatta teme che la presenza della Moreau possa rallentare le pratiche dell'annullamento del matrimonio o, peggio ancora, possa far riavvicinare il suo fidanzato a sua moglie. Il destino sembra però riservarle delle belle sorprese. Il Colombo le riferisce che il suo avvocato lo ha rassicurato; le pratiche per la Sacra Rota sono in corso e procedono alla grande. Intanto Don Saverio mette Clara davanti a un bivio. O si comporterà bene o dovrà lasciare la canonica. La ragazza, dopo aver avuto l'ennesimo scontro con la perpetua, valuterà di trasferirsi a casa delle Veneri ma dovrà vincere le resistenze di Irene. Paola nota che Maria è triste e non si è ancora ripresa dalle critiche di Flora e cerca di rassicurare la sua amica ma senza grande successo. Intanto la Ravasi continua a temere che Adelaide possa metterle i bastoni tra le ruote. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 ottobre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 ottobre 2022 - il mistero di Lia comincerà a farsi più chiaro. Si inizierà a capire in che modo la giovane nuova cameriera dei Ferri sia legata a Palazzo Palladini e come mai abbia deciso di arrivare proprio ora. Intanto Diego sarà sempre più attratto da lei. I suoi sentimenti saranno corrisposti? Nunzio si impegnerà a trovare il miglior centro di disintossicazione per Chiara mentre la ragazza avrà un duro faccia a faccia con una persona che ha tradito la sua fiducia. Viola continuerà a proseguire per la sua strada, quella che la porterà lontano da Eugenio. La Bruni ha fatto la sua scelta e nessuno sembra capace di farle cambiare idea. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

