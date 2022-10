Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 ottobre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 ottobre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 ottobre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 11 ottobre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 11 ottobre 2022 - l'Italia è scossa dalla tragedia del Vajont. Tutti al Paradiso sono pronti a dare una mano per aiutare le popolazioni colpite dal disastro. Adelaide decide di organizzare una raccolta fondi al Circolo e dà il compito a Fiorenza di occuparsi di coinvolgere Umberto e la Banca Guarnieri per un sostegno economico. Il Commendatore, pronto a prendersi la sua vendetta contro sua cognata, le fa riferire che non intende dare una mano, se non sarà lei in persona a chiederglielo. Salvo e Marcello invece si impegnano a racimolare cibo e bevande da inviare sul posto, insieme agli abiti e alle coperte, raccolti da Don Saverio. Anche Vittorio non intende stare con le mani in mano e Roberto lo spinge a candidarsi per una campagna di sensibilizzazione, indetta dal Comune di Milano, in favore delle vittime. Matilde intanto, senza dare alcuna spiegazione in merito, lascia la città. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 ottobre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 ottobre 2022 - la preoccupazione di Eugenio contagerà Ornella e Raffaele. I due cominceranno a credere che il loro amato genero abbia ragione e che Viola debba avere una scorta. Ma la giovane Bruni non intende accettare alcuna protezione e non vuole vivere costantemente nella paura. Per evitare questo sarà però costretta a prendere una decisione molto sofferta e che potrebbe mettere, per sempre, la parola fine al suo matrimonio. Intanto l'attentatore di Marina e Roberto è ancora a piede libero ed è pronto a tornare alla carica. I suoi piani di vendetta non sono ancora finiti. Che altro avrà in mente? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

