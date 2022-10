Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 11 ottobre 2022: Umberto spietato. Adelaide è costretta a cedere

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata in onda l'11 ottobre 2022 su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap, la tragedia del Vajont sconvolge il Paradiso. Tutti si attivano per aiutare le vittime ma Adelaide, per riuscirci, è costretta a cedere davanti alle richieste di Umberto.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'11 ottobre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle ore 16.05 su Rai1: l'Italia è scossa dalla tragedia del Vajont. Tutti al Paradiso sono pronti a dare una mano per aiutare le popolazioni colpite dal disastro. Adelaide decide di organizzare una raccolta fondi al Circolo e dà il compito a Fiorenza di occuparsi di coinvolgere Umberto e la Banca Guarnieri per un sostegno economico. Il Commendatore, pronto a prendersi la sua vendetta contro sua cognata, le fa riferire che non intende dare una mano, se non sarà lei in persona a chiederglielo. Salvo e Marcello invece si impegnano a racimolare cibo e bevande da inviare sul posto, insieme agli abiti e alle coperte, raccolti da Don Saverio. Anche Vittorio non intende stare con le mani in mano e Roberto lo spinge a candidarsi per una campagna di sensibilizzazione, indetta dal Comune di Milano, in favore delle vittime. Matilde intanto, senza dare alcuna spiegazione in merito, lascia la città.

Umberto spietato. Adelaide deve cedere! Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dell'11 ottobre 2022

Milano e tutta l'Italia si svegliano sopraffatte dalla tragedia. Durante la sera del 9 ottobre 1963 la diga del Vajont ha ceduto. Le vittime di questa catastrofe sono numerosissime e al Paradiso delle Signore regna il silenzio. Tutti, nel grande magazzino, commentano quanto successo e si preparano ad aiutare come possono, le popolazioni colpite. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Adelaide deciderà di organizzare una raccolta fondi al Circolo, coinvolgendo tutta l'alta società milanese. La Contessa darà il compito a Fiorenza di chiedere a Umberto di far intervenire la Banca Guarnieri ma con sua grande sorpresa, suo cognato non darà alcuna udienza alla Gramini. Il Commendatore farà riferire alla Di Sant'Erasmo di non avere intenzione di aiutare, se non sarà lei a chiederglielo di persona. Un ricatto bello e buono e vista l'occasione, Umberto sarà certo che Adelaide non potrà tirarsi indietro e dovrà cedere a questa richiesta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio pronto a tutto per aiutare le vittime del Vajont

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che al Paradiso ci sarà grande fermento per aiutare le vittime del Vajont. Roberto spronerà Vittorio a candidarsi per una campagna di sensibilizzazione, indetta dal Comune di Milano, a favore delle popolazioni colpite. Il Conti accetterà di buon grado di parteciparvi e cercherà di dare il suo massimo contributo. Intanto in Caffetteria, Marcello e Salvo prepareranno tutte le scorte alimentari possibili, per inviarle nella valle, insieme ai vestiti e alle coperte raccolti da Don Saverio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matilde lascia Milano

Mentre tutti si affretteranno a dare il contributo per raccogliere quanti più aiuti possibili per le vittime del Vajont, Matilde farà perdere le sue tracce. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Frigerio, da un momento all'altro, deciderà di lasciare Milano senza dare alcuna spiegazione in merito. La cognata di Marco non rivelerà a nessuno neanche la sua intenzione di tornare in città e lascerà tutti senza parole, per primo Vittorio. Cosa la costringerà a lasciare così in fretta il Paradiso? C'entrerà per caso Tancredi, tornato nuovamente alla carica?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 ottobre 2022

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.