Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 ottobre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo che cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 ottobre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 4 ottobre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 4 ottobre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 4 ottobre 2022 - Adelaide concede a Matilde maggiore libertà nel suo lavoro come sua vice, ma in cambio vuole che la donna prenda di mira Flora. La Ravasi deve sentirsi braccata, ora più che mai. La Frigerio promette alla sua alleata di occuparsi personalmente della stilista, e Umberto comincia seriamente a preoccuparsi che la sua compagna sia nei guai. Matilde ha però un’altra missione da compiere: vuole riconquistare la fiducia di Vittorio. Intanto, Gemma chiede aiuto a Stefania per convincere Veronica e rassicurarla che Ezio si ricorderà del loro anniversario. Elvira, invece, prende il posto di Irene e aiuta Salvo a imparare a ballare, mentre Marcello racconta alla Contessa di voler riconquistare Ludovica; la di Sant’Erasmo gli promette tutto il suo sostegno... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 ottobre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 ottobre 2022 - Nunzio ha deciso di tornare a Napoli e ha convinto Chiara a seguirlo. La Petrone deve affrontare tutti i suoi incubi e deve tenere duro il giorno del processo a suo carico. Il Cammarota le promette di starle vicino, qualunque sarà l'esito. Affronteranno insieme i loro problemi. Intanto, Renato non si arrende e non intende gettare la spugna: Alberto Palladini e il suo progetto della casa vacanze vanno fermati. Il Poggi si ingegnerà per organizzare un piano per convincere Otello, giudice incorruttibile di questa situazione, a stare dalla sua parte. Ma ci riuscirà? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

