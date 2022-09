Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 settembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 settembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 settembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 28 settembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 settembre 2022 - Don Saverio prega Vittorio di riassumere Clara al Paradiso e chiede a Gemma aiuto per starle vicino e aiutarla a superare questo difficile momento. Intanto il Conti scopre che Adelaide vuole vendere le sue quote e si fa avanti per comprarle. Il direttore è pronto a tutto pur di riconquistare il suo grande magazzino. Marco invece cerca di convincere Matilde a lasciare Tancredi ma la donna non si sente di lasciare l'uomo a cui ha giurato fedeltà per tutta la vita. Salvo capisce che l'ingegner Basile, di cui parla sempre Marcello, non esiste e crede che l'amico sia stato ingannato. Irene incontra Alfredo Perico, il ragazzo che le ha fatto la corte per diverso tempo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 settembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 settembre 2022 - la Polizia ha puntato il dito contro Lara. Il suo comportamento strano ha insospettito gli inquirenti, che hanno deciso di interrogarla. La Martinelli, ora sotto torchio, nega però ogni coinvolgimento nella faccenda. Non è stata lei ad avvelenare Marina e Roberto. Intanto Viola dice chiaramente a Raffaele e Ornella di farsi da parte e di lasciare che sia lei che Eugenio superino, a modo loro e con i loro tempi, quanto successo. La Bruni non vuole più intromissioni. Nunzio è molto preoccupato per Chiara e si sente solo. Decide quindi di rivolgersi a Rossella e chiederle consigli su come comportarsi con la sua fidanzata. Questa chiamata farà ingelosire Riccardo, che da tempo non vede di buon occhio l'amicizia tra la sua compagna e il Cammarota. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

