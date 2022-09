Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 settembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 settembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 settembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 27 settembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 27 settembre 2022 - Stefania è determinata a far conoscere a tutti la storia di sua madre. La ragazza è convinta che così facendo, la sua mamma potrà essere libera e ogni accusa su di lei cadrà. Per questo lascia Milano per tenere, fuori città, le presentazioni del suo libro. Ezio è molto fiero di sua figlia e racconta a Gloria degli sforzi che la loro bambina sta facendo per farla uscire di prigione. Adelaide, provata da quanto sta succedendo, ammette di aver fatto un errore nello sfidare Umberto nel mondo degli affari e confida a Matilde di voler vendere le sue quote del grande magazzino. Intanto Irene ha ottenuto il licenziamento di Clara. La ragazza, disperata e umiliata, si è data alla fuga e Don Saverio deve chiedere una mano a Gemma per poterla trovare. In sartoria, Agnese viene invece sostituita da Paola. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 26 al 30 settembre 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 settembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 settembre 2022 - tra Eugenio e Viola si è creato il gelo. Gli eventi che hanno sconvolto la loro famiglia, sono molto difficili da gestire e da digerire. Preoccupato di perdere sua moglie, il Nicotera propone alla consorte di fare una piccola vacanza insieme, per recuperare la loro serenità. La Bruni non reagisce bene a questa proposta e gela il consorte ponendolo davanti a un bivio. Intanto la Polizia sospetta di Lara e la chiama in commissariato. Tra Niko e Micaela sta per scoppiare la bomba. La tensione tra i due è ormai irreversibile. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 26 al 30 settembre 2022.