Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 settembre 2022

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 settembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 26 settembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 26 settembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 26 settembre 2022 - Salvo è rimasto da solo. Anna e Agnese sono partite e hanno lasciato l'Amato a Milano. Marcello e Armando si prodigano per dargli una mano a non fargli sentire il peso della situazione. Intanto Matilde deve prendere una decisione sofferta. La donna è costretta a tornare a Belluno e sottrarsi così ai ricatti di suo marito. Marco e Adelaide, preoccupati per lei, cercheranno di farla ragionare e la inviteranno a rimanere a Villa Guarnieri con loro. Irene invece informa Vittorio che Clara, la nuova Venere e nipote di Don Saverio, non è in grado di svolgere accuratamente il suo lavoro. La Cipriani la vuole licenziare. Il Conti, per il momento, ha però altro per la testa. Deve infatti occuparsi della rivista Il Paradiso Market che verrà distribuita a livello nazionale. Umberto e Flora possono festeggiare questa vittoria e la Contessa assisterà a un loro romantico brindisi al Circolo. Il suo cuore andrà in frantumi... un'altra volta. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 settembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 settembre 2022 - a Palazzo Palladini c'è ancora grande tensione e apprensione per Marina e Roberto. La coppia è stata avvelenata e la Polizia indaga su chi possa aver attentato alla loro vita. In assenza di suo padre e della sua compagna, Filippo si trova a capo dei Cantieri Flegrei. Per lui sarà una sfida non da poco. A casa Bruni-Giordano-Nicotera si sente ancora il gelo. Nonostante i due siano palesemente ancora innamorati, il peso degli eventi appena capitati rischia di allontanare Viola ed Eugenio. Raffaele è in ansia e cerca di coinvolgere Diego nel suo piano per far appianare le tensioni. Tra Niko e Micaela, dopo un momentaneo disgelo, continua la lotta per la custodia e gestione del loro Jimmy. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

