Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 settembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 settembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 settembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 14 settembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 settembre 2022 - Gemma, in convento a causa del suo comportamento, chiama Veronica per chiederle di poter tornare finalmente a casa. La Zanatta non ha però alcuna intenzione di accogliere la figlia di nuovo a casa e le dice chiaramente che dovrà rimanerci ancora per un po’. La fidanzata di Ezio non sa che la sua bambina è in realtà già a Milano. Roberto la incontra per caso e corre a informare Ezio di questa strana novità. Il Colombo, che sembra aver messo da parte ogni rancore, decide di raggiungerla e di riportarla a casa loro. Intanto in città fa il suo ritorno anche Maria. La ragazza ha passato l’estate a Roma e sembra essere totalmente cambiata. Non solo i suoi vestiti sono quelli di una vera signora ma anche il suo spirito sembra essersi rallegrato. Vittorio è felicissimo di rivederla e le comunica che ha per lei grandi progetti in mente. Agnese, dopo aver parlato con il Conti, decide di tornare al Paradiso ma ad attenderla c’è un altro duro confronto con Adelaide. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 12 al 16 settembre 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 settembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 settembre 2022 - Nunzio ha ritrovato Chiara e lei sembra essere felice di riabbracciare il suo compagno. La loro felicità sembra però destinata a non durare a lungo. Qualcosa rischia di offuscare la serenità del momento; un qualcosa che i due si portano dietro da diverso tempo. Nuvole anche nella vita di Jimmy. Dopo la morte di Susanna, Niko ha deciso di proteggere suo figlio, intentando una causa legale contro Micaela. Il piccolo Poggi si troverà ad affrontare una situazione famigliare ricca di problemi, che lo porteranno a vivere un vero e proprio incubo. Intanto Samuel, stanco di essere considerato senza verve, prende una decisione sconvolgente. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 settembre 2022.