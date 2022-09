Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 settembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 settembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 settembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 12 settembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 12 settembre 2022 - Irene è la nuova capocommessa de Il Paradiso da quando Gloria è stata arrestata. Nel negozio arrivano due nuove Veneri, Elvira e Clara, molto diverse tra loro. Paola è invece tornata dopo il congedo per maternità e Stefania ritorna a lavoro dopo aver pubblicato il suo primo libro, dedicato alla storia di sua madre. Gemma è fuori dai giochi; Veronica l'ha spedita in convento per punirla e non intende riaccoglierla in casa tanto presto. Ma la novità più importante l'ha ricevuta Vittorio. Il Conti scopre che la sua nuova socia è Adelaide e si troverà al centro di una faida piena di vendetta. La Contessa è pronta a prendersi la sua rivincita su Flora, colpevole di averla allontanata da Umberto. La stilista la pagherà molto cara. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 settembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 settembre 2022 - Nunzio ha scoperto che Chiara si è rifugiata a Capo Verde e intende raggiungerla. Franco non prende bene la decisione del figlio e furioso per questa scelta, sfoga la sua rabbia e la sua frustrazione su Roberto. Tra i due non corre da tempo buon sangue e il Boschi trova nel Ferri un buon modo per sfogarsi. Intanto Alberto decide di farsi avanti con Clara e le chiede di nuovo di vivere insieme. Cosa deciderà di fare ora la Curcio? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

