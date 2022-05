Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 maggio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.50. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 23 maggio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 23 maggio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 23 maggio 2022 - lo stilista Guarini, in disaccordo con Pietro, si licenzia dal grande magazzino e Teresa decide di mostrare i propri schizzi al Mori. Intanto Anna rivela a Massimo di essere rimasta incinta ma l'uomo è intenzionato a farla abortire. Quinto cerca in tutti i modi di aiutare la Imbriani e riesce addirittura a salvarla dal suo tentativo di suicidio. Monica scopre che tra Teresa e Pietro c'è stato un bacio e corre a rivelarlo a Cazzaniga che, però, non lo confessa a Mandelli anzi gli comunica che sua figlia Andreina si è concessa al suo fidanzato. Carlo, furioso, sceglie di proseguire con la sua vendetta e anche senza prove, è deciso a denunciare Pietro per omicidio. Vittorio, orgoglioso del coraggio mostrato da Teresa, la invita a un picnic serale di fronte al Castello Sforzesco. Tra loro scocca un nuovo bacio. Clara riesce a ottenere l'indirizzo della donna che ha adottato sua figlia e riesce a vederla attraverso una finestra. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 23 maggio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 maggio 2022 - Silvia è preoccupata per Rossella, sempre più in crisi per la fine della sua relazione con Riccardo. La Graziani decide di rimandare la partenza per Bari per starle vicino. Sarà una scelta che dovrà pagare cara? Angela e Franco hanno scoperto della challenge online e chiedono a Bianca un aiuto per individuare chi ci sia dietro. Guido e Mariella, dopo uno strano confronto con Cerruti, partono per Siena. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

