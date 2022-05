Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 maggio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.50. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 9 maggio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 9 maggio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 9 maggio 2022 - Pietro deve raggiungere Biella per iniziare la sua collaborazione con la fabbrica di Bertone. Il Mori, pronto a parlare con gli operai, decide di portare con sé Teresa, sicuro che l'intraprendenza della ragazza gli sarà molto utile. La Iorio, ormai invaghita del suo capo, accetta con molto piacere di accompagnarlo nel suo viaggio. Intanto Vittorio, convinto a portare avanti la sua campagna dedicata ai bikini – per cui non ha avuto il sostegno di Pietro - sfrutta l'assenza del suo amico per esporli in vetrina. La reazione delle donne di Milano e delle forze dell'ordine non si fa attendere. Per il Paradiso è uno scandalo. Intanto Federico Cazzaniga, lo scagnozzo di Mandelli, comincia a corteggiare Lucia. L'uomo conosce il segreto della Venere e lo sfrutterà a suo favore per farla sua. Pietro e Teresa, ignari di quanto sta travolgendo il Paradiso, riescono a ottenere la fiducia degli operai biellesi e sulla strada del ritorno si lasciano andare a delle confessioni, che portano i due a scambiarsi un bacio appassionato appena tornati a casa. Vittorio li vede da lontano e prova una cocente gelosia. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 9 maggio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 maggio 2022 - Riccardo ha ceduto alla passione con Virginia e ora non sa come comportarsi con Rossella. La Graziani intanto, seguendo i consigli di Nunzio, ha deciso di fare il primo passo per riappacificarsi con lui ma si rende conto che il Crovi le sta nascondendo qualcosa e ha un comportamento molto strano. Guido, messo all'angolo da Mariella, capitola ed è pronto a rivelarle di avere visto Sarti in atteggiamenti intimi con un altro uomo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

