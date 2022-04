Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 aprile 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 aprile 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 4 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 4 aprile 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 4 aprile 2022 - Adelaide si accorge che Flora indossa uno splendido paio di orecchini. La Contessa sospetta che potrebbe essere un regalo da parte di Umberto e si mette a indagare. Purtroppo per lei, i suoi sospetti trovano conferma. Tra la Gentile-Ravasi e suo cognato è successo qualcosa. Intanto Flora confessa a Ludovica di essere in profondo imbarazzo alla Villa e la Brancia le consiglia di trasferirsi da qualche altra parte. Stefania non ha intenzione di rivelare a nessuno del suo bacio con Marco ma il suo segreto è comunque in pericolo. Tra Dante e Beatrice va tutto a gonfie vele tanto che Serena chiede alla madre che tipo di rapporto ci sia tra lei e il Romagnoli. Vittorio, piuttosto infastidito, cerca di stare più che può a fianco della sua adorata nipotina. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 4 all'8 aprile 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 aprile 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 aprile 2022 - Nunzio è furioso. Il ragazzo ha scoperto che Chiara ha ripreso a drogarsi e dà la colpa a Roberto e Lara, gli unici responsabili – secondo lui – del comportamento autodistruttivo della sua fidanzata. Giancarlo è geloso di Michele. Il ritorno del Saviani non lo ha lasciato tranquillo. Con Silvia sembra infatti esserci ancora un profondo affetto. Angela e Franco devono mettere da parte le loro tensioni e sebbene non sia facile, devono pensare a Bianca e alle sue difficoltà a scuola. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 4 all'8 aprile 2022.