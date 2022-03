Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 marzo 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 marzo 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 14 marzo 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 marzo 2022 - Stefania è sconvolta dalla scoperta che Gloria è sua madre. La ragazza non intende tornare a casa e si sente tradita. Come hanno potuto ingannarla così? L'unica persona che può darle una mano è Marco. Per questo si presenta a Villa Guarnieri, per chiedergli aiuto. Il Di Sant'Erasmo accoglie la richiesta della sua amica e le offre di nascondersi nella foresteria della Villa. Ezio, Gloria, Veronica e Gemma sono in pena per la piccola Colombo. Intanto Adelaide, ignara di quello che è davvero successo tra Umberto e Dante, è certa che il Romagnoli sarà un buon partner per Vittorio. Salvatore invece, dopo il rifiuto di Irene di trasferirsi a Milano, decide di non comprare più l'appartamento di Maria e della Cipriani. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 marzo 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 marzo 2022 - la decisione di Patrizio di lasciare Napoli ha messo i suoi genitori l'uno contro l'altro. La crisi tra Ornella e Patrizio scoppia dopo un intervento di Diego nella faccenda. Il Giordano senior, piuttosto deluso e infastidito, trova consolazione in Elvira. I due passano insieme una serata molto divertente e che ha una svolta inaspettata. Nunzio deve trovare l'abito giusto per la serata mondana a cui deve presenziare Chiara mentre Marina e Fabrizio tornano a casa con importanti novità. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

