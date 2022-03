Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 marzo 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 marzo 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 7 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 7 marzo 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 7 marzo 2022 - Maria ha dato retta al consiglio di Stefania ed è corsa a Roma per mettere in chiaro le cose con Rocco. Agnese è molto in ansia per lei e spera che tra i due torni la pace. Intanto Stefania scopre una tremenda verità. Suo padre ha un'altra donna e questa si rivela essere Gloria. Vittorio invece presenta al Paradiso il suo nuovo socio, Dante. Il Conti mette subito in chiaro le cose e mostra al suo rivale di cosa è capace. Invita una delle signorine Buonasera per dimostrare al Romagnoli come lui sappia usare la TV – il mezzo più amato del mercato e dagli italiani – per sponsorizzare la sua amata creatura. Dante starà al suo passo? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 7 marzo 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 7 marzo 2022 - Jimmy è sempre più confuso. La sua mamma, dopo tanti anni, vuole vivere con lui e il bambino è molto attirato da questa prospettiva. Micaela però nasconde un segreto che non riesce a rivelare alla sua famiglia. Manuela decide di intervenire e confida a sua sorella Serena cosa nasconde la sua gemella. Intanto Niko viene a conoscenza della proposta fatta a suo figlio e ne rimane spiazzato. Roberto, con la complicità di Lara, continua a tormentare Chiara. Il suo obiettivo è quello di mettere in un angolo la Petrone e quindi mettere le mani su tutte le quote della sua azienda. Guido, colpevole di aver fatto un errore con Lollo e la sua educazione, subirà una bella ramanzina, con annessa punizione, da Mariella. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

