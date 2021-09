Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 settembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 settembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 27 settembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 27 settembre 2021 - Vittorio vuole scoprire a tutti i costi di chi siano i favolosi bozzetti che ha trovato nel grande magazzino. Dopo aver scoperto che li ha realizzati Flora, il Conti le chiede di lavorare per lui. Intanto, Tina è in partenza per Zurigo, ma non intende confessare a nessuno il motivo del viaggio. Stefania, invece, ha riabbracciato suo padre, Ezio, il quale potrebbe presto diventare il nuovo direttore della Palmieri, e passare così più tempo con sua figlia. Ma come si metterà con Gloria? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 settembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 settembre 2021 - Niko vuole convincere la Polizia ad indagare su Mauro. Il Poggi è convinto che il compagno di Adele sia il vero aggressore di Susanna e non intende perdere tempo. Intanto, Giulia riceve una chiamata da parte di Manlio. Il Picardi è certo di sapere chi abbia fatto del male a sua figlia. Filippo, invece, è sempre più combattuto: da una parte c'è Viviana e la sua spensieratezza, ma dall'altra ci sono Serena ed Irene. La Cirillo decide quindi di passare all'azione e d'imporgli un aut aut; il Sartori si troverà con le spalle al muro, costretto a prendere una decisione definitiva... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

