Il Paradiso delle Signore, cambio programmazione Rai: da lunedì 2 maggio in onda le repliche della prima stagione

In attesa della messa in onda della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, su Rai1 andranno in onda le repliche della prima stagione dell’amatissima soap.

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore si è ufficialmente conclusa con il gran finale ma i fan della soap di Rai1 non devono disperare. A partire da lunedì 2 maggio 2022, infatti andranno in onda le repliche della prima stagione con tutti i protagonisti più amati, con una piccola variazione di orario.

Il Paradiso delle Signore, cosa succede dopo la puntata finale?

L’amatissima soap di Rai1 ambientata nel Grande Magazzino milanese è stata rinnovata per una nuova stagione, che tuttavia non andrà in onda prima di settembre 2022. Le riprese, infatti, iniziano a maggio e proprio in questo mese Rai ha deciso di fare un regalo agli appassionati de Il Paradiso delle Signore. Dopo la messa in onda del gran finale, che porta colpi di scena ma anche tanti interrogativi nei telespettatori, saranno trasmesse le repliche della prima stagione della soap con una piccola variazione di orario, che porta la messa in onda alle 16.50 dal lunedì al venerdì, ovvero lo slot del palinsesto solitamente occupato dalle fiction.

Rai conferma le repliche de Il Paradiso delle Signore

La prima stagione de Il Paradiso delle Signore sarà trasmessa su Rai1 per accontentare tutti i fan della soap, che si sentono smarriti dopo la messa in onda della puntata finale della sesta stagione. Le trame ci rivelano che le puntate seguiranno la story-line di Teresa Iorio, impersonata da Giusy Buscemi, che lascia la sua città natale in Sicilia per trasferirsi a Milano, dove incontra Pietro Mori, diventando Venere del Paradiso e facendo conoscenza di Vittorio Conti. Tutti coloro che vorranno rivedere le puntate de Il Paradiso delle Signore potranno sempre accedere a Rai Play, che vanta tutta la collezione della soap, oppure scegliere di tornare alle origini con la programmazione day-time che andrà in onda alle 16.50 dal lunedì al venerdì su Rai1, a partire da lunedì 2 maggio 2022.

