Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Vittorio Conti tradisce Matilde, notte di passione con Marta!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate dell’ottava stagione della soap di Rai 1. Marta torna a Milano e Vittorio Conti cede alle avances dell’ex moglie.

Nuovi, e bollenti, colpi di scena ci aspettano nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 8, in onda a gennaio. Marta Guarnieri è tornata a Milano, destabilizzando completamente gli equilibri che si erano creati con grande fatica tra i protagonisti principali. A pagarne lo scotto Matilde Frigerio, convinta dalla figlia di Umberto Guarnieri ad accettare il lavoro in Giappone. Campo libero dunque per Marta, che sembra finirà a letto con Vittorio Conti! Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Matilde lascia Milano nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore

Non mancano certo i colpi di scena per gli amanti de Il Paradiso delle Signore, la cui attenzione è stata catalizzata dal ritorno inaspettato di Marta Guarnieri a Milano. La figlia di Umberto ha qualche conto in sospeso con Vittorio Conti e, un po’ la gelosia, un po’ la volontà di aiutare il cugino Tancredi di Sant’Erasmo a superare la rottura con la moglie Matilde Frigerio, si è messa subito all’opera tramando per separare una delle coppie che tutti aspettavano di vedere convolare presto a nozze. Marta, infatti, riuscirà a convincere Matilde ad accettare il lavoro proposto dal console in Giappone, lasciando la città in fretta e furia e il cuore di Vittorio infranto. Un colpo da maestra che porterà ben presto a nuovi e piccanti scenari. Ecco cosa ci rivelano, infatti, le Anticipazioni sull’ottava stagione della soap di Rai 1.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8, Marta e Vittorio vicinissimi

L’addio precipitoso di Matilde Frigerio a Milano e ai suoi affetti ha causato un duro contraccolpo. Mentre Tancredi, sebbene ferito dal fatto di non aver potuto salutare la moglie, inizia a respirare e cerca di dimenticarla come può, Vittorio non se ne farà una ragione e inizierà a pensare che il loro amore non è mai stato così forte. Momento perfetto per Marta per riavvicinarsi all’ex marito e lenire le sue ferite. Sembra proprio che, nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da gennaio 2024, si creerà una certa sintonia tra Conti e la giovane Guarnieri, che porterà i due a condividere insieme una folle notte di passione. Cosa accadrà in seguito?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio tradisce Marta

Avete capito bene, nelle nuove puntate della soap di Rai 1, ci sarà un ritorno di fiamma super passionale tra Vittorio Conti e Marta Guarnieri. I due ex coniugi, con Matilde Frigerio lontano in Giappone, avranno campo libero e finiranno a letto insieme. Cosa farà ora Conti? Le ipotesi sono due, e potrebbero scontentare una parte del pubblico. Conti potrebbe capire di aver commesso un errore dettato dai vecchi sentimenti nutriti per Marta e allontanarla, attendendo il ritorno di Matilde o raggiungendola in Giappone, lasciando gli affari dell’Atelier in mano alla socia Adelaide. Oppure, questa notte di passione potrebbe riaccendere anche sentimenti mai spenti e portare Vittorio a lasciare la Frigerio per rigettarsi a capofitto nella relazione con la figlia di Umberto Guarnieri. Voi che team siete: team Marta o team Matilde?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.