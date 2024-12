Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matteo e Odile vicini. Concetta si infuria!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore Odile e Matteo si avvicineranno. La cosa non piacerà né ad Adelaide ma nemmeno a Concetta, che penserà che Portelli ha dimenticato un po' troppo presto sua figlia Maria. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai1.

Il Paradiso delle Signore è in pausa natalizia ma presto, il 30 dicembre 2024, tornerà su Rai1 con grandi sorprese e il lieto evento del matrimonio di Salvo ed Elvira. Nei prossimi episodi della Soap vedremo quindi i due ragazzi convolare a nozze, felici di formare – ufficialmente – una famiglia. Ma non accadrà solo questo; sono in arrivo altre trame che vedranno protagonisti altri personaggi come Odile e Matteo, pericolosamente sempre più vicini. La loro vicinanza non piacerà non solo ad Adelaide ma neanche a Concetta, che riterrà sconveniente e scorretto che Portelli abbia dimenticato così velocemente sua figlia Maria. Ma vediamo nel dettaglio cosa vedremo prossimamente.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matteo e Odile sempre più vicini

Continua lo stop de Il Paradiso delle Signore, in pausa per Natale, ma proseguono anche le previsioni per i prossimi episodi che vedremo a fine dicembre 2024. La Soap riprenderà a farci compagnia poco prima della chiusura dell’anno e l’evento principale sarà il matrimonio tra Salvo ed Elvira, fissato per il 3 gennaio. Ma oltre al lieto evento dei ragazzi, vedremo sicuramente Matteo e Odile intensificare il loro rapporto. La contessina ha preso a cuore la vicenda di Portelli e, sentendosi in colpa per averlo investito, lo ha aiutato a mettersi in contatto con un famoso medico, con le cui cure riuscirà a riprendersi molto più velocemente. I due ragazzi hanno avuto modo di conoscersi ma anche di scontrarsi violentemente. Hanno fatto pace solo nell’ultima puntata andata in onda prima delle vacanze, nella quale – messo da parte l’astio – hanno composto insieme la canzone dedicata al Paradiso. Tra di loro le cose andranno sempre meglio ed è molto probabile che nascerà un bel sentimento.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Odile si innamora di Matteo

A cominciare a provare dei sentimenti d’amore sarà Odile. In realtà è già abbastanza palese che la ragazza abbia un debole per Portelli ma la cosa si intensificherà nel corso del tempo. Adelaide ha mostrato sin da subito un certo fastidio per la frequentazione della figlia con il contabile, che lei non ritiene adatto alla sua affascinante rampolla. E non solo per via del ceto sociale – cosa da lei abbastanza sdoganata, visto la relazione con Marcello – ma per via del tradimento che il giovane ha perpetrato nei confronti della sua famiglia. Odile sarà però sempre decisa a fare di testa sua e farà così anche in questa occasione. Ma a essere infastidita da questa liaison non sarà solo la Di Sant’Erasmo.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Concetta delusa da Matteo. Ha dimenticato troppo in fretta Maria

Il rapporto tra Odile e Matteo si farà intenso e tutti si renderanno conto che tra i ragazzi c’è del tenero. Adelaide cercherà di impedire che i due continuino a frequentarsi e a lei si unirà pure Concetta. La Puglisi si arrabbierà tantissimo nei confronti di Portelli e lo accuserà di aver dimenticato troppo in fretta sua figlia Maria. Alla sarta non piacerà per nulla che l’ex fidanzato della sua “Mariuccia” abbia voltato pagina in modo così repentino e comincerà a non dargli più l’appoggio che gli ha concesso sino a ora.

Concetta potrebbe però presto riflettere anche sul fatto che Matteo ha diritto di rifarsi una vita e che Maria, per quanto sola a Parigi, ha preso la sua decisione di chiudere la sua relazione con Portelli e di non perdonarlo per il suo tradimento. Per quanto iniquo possa essere stato il comportamento del fratello di Matteo, il giovane ha dato prova di essersi redento e di voler recuperare; merita quindi una chance per essere felice e forse Odille è proprio la donna che potrà permetterglielo. Concetta lo capirà? Pensiamo proprio di sì, visto che la moglie di Ciro è sempre stata in grado di mettere via i rancori e di vedere il bello in tutte le persone che la circondano.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.