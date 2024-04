Il Paradiso delle Signore Anticipazioni, Matilde tradita: Tancredi la riconquista?

Anticipazioni TV

Tancredi rivela a Matilde il tradimento di Vittorio per riconquistarla, ma ci riuscirà? Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni della soap in onda su Rai 1.

Nelle prossime puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore 8, la vicinanza forzata tra Vittorio Conti e Marta Guarnieri finirà con il risolversi tra un bacio passionale tra i due. Bacio che Tancredi di Sant’Erasmo racconterà immediatamente a Matilde Frigerio, sperando così di poterla riconquistare. Ecco tutte le Anticipazioni dettagliate sulla soap in onda su Rai 1.

Marta e Vittorio si baciano nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8

Per poter sciogliere il loro vincolo matrimoniale dopo aver scoperto che l’annullamento, a causa di cavilli burocratici, non è stato mai accettato dalla Sacra Rota, Vittorio Conti e Marta Guarnieri sono costretti a trascorrere del tempo insieme, ripercorrendo le tappe del loro amore. Questa vicinanza porterà ad un bacio appassionato tra i due e tanta confusione da parte di Conti che, se da una parte non può negare che il legame con Marta esista ancora, dall’altra è legato a Matilde Frigerio e ha lottato tanto per strapparla dalle grinfie di Tancredi di Sant’Erasmo. Proprio quest’ultimo, tuttavia, metterà fine al tergiversare di Conti, rivelando a Matilde del bacio con la Guarnieri. Tancredi è certo di potersi riavvicinare alla moglie, dimostrandole di potersi fidare nuovamente di lui. Ma come reagirà la Frigerio al tradimento del suo compagno? Scopriamo cosa ci rivelano le Anticipazioni dettagliate sull’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde, tradita, lascia Vittorio

Matilde non può credere di essere stata tradita dalla persona di cui si fidava di più e che ha combattuto così a lungo per poterla avere nella sua vita, nonostante Tancredi fosse un osso duro con il quale combattere. Vittorio ha baciato Marta e la Frigerio ha il cuore a pezzi e si confida con Flora, gelosa dei sentimenti di Umberto per Adelaide. Mentre Conti cerca di fare chiarezza sui propri sentimenti e affronta Marta, comprendendo di essere innamorato di Matilde e di averla baciata solamente perché preso dal ricordo del loro passato decisamente appassionato, Tancredi vede finalmente la possibilità di agire per riconquistare Matilde e dimostrarle di essere ancora innamorato di lei, desideroso di una nuova opportunità e nuova fiducia da parte dell’ex moglie. Lei, tuttavia, non è una sprovveduta e comprende sin da subito che Tancredi sta approfittando della situazione, avendo mire sul suo conto. Dunque, cosa farà la Frigerio nelle nuove puntate della soap di Rai 1?

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Marta se ne va, Tancredi festeggia

Le Anticipazioni sull’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Marta, dopo aver parlato con Vittorio e aver compreso che lui è ancora innamorato di Matilde, deciderà di lasciare Milano ma prima si imbatterà nella sua rivale in amore, con la quale avrà un confronto. Parlare con la Guarnieri spingerà Matilde a ragionare sull’importanza che ha avuto il bacio con Vittorio e, anche se ancora non pronta a perdonarlo dato il tradimento consumato, forse accenderà una speranza per il Conti, il quale nel frattempo chiederà aiuto anche a Flora. Mentre il triangolo infuocato continua a tenere banco, Tancredi si avvicinerà a Matilde e avrà in mente un piano per preciso. Cosa farà la Frigerio? La donna avrà ben tre scelte da poter compiere: tornare a fidarsi del suo ex marito e mollare Vittorio; perdonare Conti e allontanare Tancredi; eliminare entrambi gli uomini dalla sua vita e cambiare aria, magari lasciando Milano per un nuovo lavoro all’estero.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.