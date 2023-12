Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta pronta a rimanere per sempre a Milano. Ha un obiettivo in mente

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nel 2024 saranno più chiari gli intenti di Marta. La ragazza svelerà qualcosa in più di sé e del suo passato, che l'ha cambiata moltissimo. La Guarnieri confesserà di voler rimanere a Milano, e forse stavolta per sempre, per mettere in atto un suo importante progetto. Quale? Scopriamolo!

Il ritorno di Marta a Milano ha fatto storcere il naso ai fan de Il Paradiso delle Signore o li ha fatti gioire per un tuffo inaspettato, nel passato. Le Anticipazioni della Soap per le puntate del 2024 ci rivelano che della Guarnieri sentiremo parlare spesso e molto ma anche che stavolta, probabilmente, non se ne andrà come successo qualche anno fa. La figlia di Umberto sembra tornata per restare e per mettere in pratica un progetto, pensato negli Stati Uniti che presto potrebbe prendere corpo in Italia. Ma cosa avrà in mente? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta è tornata dopo una brutta esperienza negli Stati Uniti

Il ritorno di Marta nasconde un oscuro segreto. La Guarnieri è apparsa molto diversa dalla ragazza spensierata ma soprattutto volitiva, quale era in passato. Sembra che un velo di tristezza si sia impossessato di lei e che qualcosa l’abbia turbata. Abbiamo inoltre scoperto che ha avuto una storia d’amore, di cui non vuole parlare al padre… ma perché? Di certo Umberto non è la persona che potrebbe criticarla per aver avuto una relazione fuori dal matrimonio, ci deve quindi essere qualcosa di più dietro a questa vicenda. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci danno qualche indizio e ci fanno comprendere che Marta ha vissuto una brutta esperienza negli Stati Uniti e probabilmente è legata a questo amore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta vuole aprire un’associazione benefica a favore delle donne

A conferma che la brutta esperienza vissuta negli Stati Uniti sia legata a un amore particolare, diciamo così, arriva la notizia che Marta vuole aprire un centro di accoglienza per donne in difficoltà. La Guarnieri è stata sempre molto attiva nel sociale ma questa esigenza ci fa sospettare che effettivamente possa essere stata sconvolta da qualcosa che le è accaduto. Non sappiamo ancora se si possa parlare di violenza ma di sicuro è qualcosa che l’ha segnata nel profondo e che non la lascerà in pace per diverso tempo. La ragazza rivelerà di voler rimanere a Milano e di voler procedere con questo onorevole obiettivo.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Marta di nuovo insieme?

Con Marta a Milano ma soprattutto con una Marta con il cuore spezzato e spaventato, potrebbe succedere di tutto. Vittorio potrebbe scoprire quello che è successo e stare accanto alla sua ex moglie ma anche capire, e questo molto probabilmente succederà, di amarla ancora. Tra Vittorio e Marta scoppierà la passione e complice l’assenza di Matilde i due si riavvicineranno. Il loro matrimonio potrebbe riprendere proprio da dove era finito, ovvero dalla partenza di Marta per gli Stati Uniti, per seguire il suo sogno di diventare una grande fotografa. E questo suo proposito potrebbe essere messo da parte, per tornare a occuparsi della pubblicità del Paradiso o della Galleria Milano Moda. Quel che è certo è che la Guarnieri non se ne andrà tanto presto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.