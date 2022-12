Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta e Vittorio di nuovo insieme. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Nuovi clamorosi colpi di scena ci attendono nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1. Le Anticipazioni sulle trame della soap, infatti, ci rivelano che Marta Guarnieri chiamerà il marito Vittorio Conti chiedendogli di raggiungerla il prima possibile a Parigi, dove si è trasferita. Vittorio accetterà la richiesta di Marta? E cosa vorrà lei dall’uomo al quale ha spezzato il cuore? Scopriamolo insieme.

Marta Guarnieri torna ne Il Paradiso delle Signore

La storia d’amore tra Marta Guarnieri e Vittorio Conti è stata decisamente travagliata, nonché una delle più amate di sempre dai fan de Il Paradiso delle Signore. E se una passione finisce in tragedia tanto più è stata ardente, quella tra Marta e Vittorio ha lasciato un grande buco nero nel petto dell’imprenditore che stenta ancora riprendersi dalla fine del suo matrimonio. Nella nuova stagione della soap di Rai 1, tuttavia, Conti sta cercando attivamente un nuovo equilibrio anche in campo amoroso, aprendo nuovamente il suo cuore nella speranza di preservalo. A fare un piccolo sgambetto a Vittorio ci penserà, tuttavia, proprio Marta che farà un’improvvisa telefonata, pregandolo di raggiungerla al più presto a Parigi. Sebbene incerto sul da farsi, Vittorio interpreterà questo gesto come l’occasione di mettere un punto definitivo a questo rapporto che ancora lo logora, ma non può certo prevedere che Marta lo abbia chiamato per chiedergli l’annullamento del matrimonio. La Guarnieri è pronta ad andare avanti con la sua vita, senza Vittorio e senza possibilità di sistemare il loro matrimonio naufragato, e pur sapendo che è la soluzione migliore per il Conti non mancheranno tante sofferenze.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde fa innamorare Vittorio?

Dopo aver affrontato Marta Guarnieri e la consapevolezza che il passato non potrà mai più ritornare, così come è ormai escluso il ritorno a Milano di Agnese, Vittorio Conti inizia a nutrire un’intesa particolare con Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, moglie di Tancredi di Sant’Erasmo e cognata di Marco. Sarà proprio lei a consolare e a consigliare l’imprenditore dopo il suo ritorno da Parigi, creando un feeling che strizza l’occhio al flirt. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, tuttavia, questo idillio sarà spazzato via dall’arrivo in città di Tancredi, che fino ad ora si era tenuto ben lontano dal Grande Magazzino milanese ma era stato nominato più volte nel corso delle puntate. Sarà Flavio Parenti a prestare il volto al marito di Matilde che, secondo le Anticipazioni, si interporrà alla conoscenza tra la cognata di Marco e Vittorio, portando l’imprenditore ad essere molto geloso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Veronica ed Ezio al capolinea

Mentre per Vittorio Conti ci saranno tante novità all’orizzonte, alcune meno felici di altri, per Veronica Zanatta ed Ezio Colombo si avvicina il momento di dirsi addio per sempre. Il ritorno di Gloria Moreau a Milano, dopo essere stata scarcerata grazie all’impegno della figlia Stefania, ha portato ad enormi fratture nella coppia. Dopo aver messo in discussione l’intero rapporto, sognando un matrimonio che legalmente potrebbe non essere mai possibile, Veronica scopre che Ezio ha intenzione di mettersi in proprio, presentando le proprie dimissioni a Vittorio, sostenuto economicamente proprio da Gloria. Questa sarà la goccia che farà traboccare il vaso e Veronica potrebbe decidere di non accettare più questa situazione.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.