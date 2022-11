Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni: Agnese non tornerà più? Armando e Salvo disperati

Anticipazioni TV

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore segna l’addio definitivo di Agnese? Ecco le Anticipazioni sulla soap di Rai 1 e il destino della madre di Tina, dopo il viaggio a Londra.

Il pubblico appassionato de Il Paradiso delle Signore si prepara a salutare per sempre Agnese Amato? La donna, dopo aver raggiunto la figlia Tina a Londra per aiutarla nella sua difficile gravidanza, si è messa in contatto telefonicamente con il figlio Salvatore Amato, dando notizie sulla sorella e sulla situazione in Inghilterra. Ora, tuttavia, le Anticipazioni sulla settima stagione della soap di Rai 1 ci svelano che questo contatto telefonico potrebbe essere preludio di un addio definitivo da parte di Agnese a Milano e alla vita del Grande Magazzino.

Agnese accoglie Salvo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore ci ha abituato, negli anni, che per alcuni grandi ritorni ci sono sempre amari addii da affrontare, e il pubblico si chiede se questo sarà il caso di Agnese Amato. È diverso tempo che la donna non appare più nelle puntate della soap di Rai 1, dopo essere partita per Londra per raggiungere l’adorata figlia Tina e assisterla durante una gravidanza difficile e problematica. Agnese, a differenza di altri personaggi che si sono totalmente eclissati, è sempre rimasta in contatto telefonico con Milano e con il figlio Salvatore Amato, seguendo le vicende legate al ritorno di Quinto ovvero il primo e legittimo marito di Anna Imbriani, che tutti credevano morto e sepolto da tempo. Grazie a queste telefonate cariche d’affetto, scopriamo che Tina ha superato con forza la fase critica della gravidanza ma, proprio quando tutti si chiedevano se questo avrebbe voluto dire vedere nuovamente Agnese nel Grande Magazzino, la partenza improvvisa di Salvo ha rimesso tutto in gioco. Come potrebbe una madre abbandonare il figlio che corre in una nuova città pur di non pensare al fallimento del proprio matrimonio?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Agnese tra Londra e Milano

Salvatore Amato, avendo visto la moglie Anna Imbriani e il primo marito di lei Quinto Reggiani ancora complici e innamorati, ha fatto un passo indietro e ha lasciato la sua consorte al legittimo marito, volando a Londra per riprendersi dalla durissima batosta. Agnese e Tina, secondo quanto rivelato da Salvo prima della partenza, sono rimaste nella città inglese per accoglierlo a braccia aperte e questo ha messo in discussione il ritorno di Agnese a Milano. Possibile che, dopo un periodo di tempo trascorso lontano dal capoluogo lombardo e dal Grande Magazzino, Agnese abbia capito che la sua felicità è a Londra al fianco della figlia Tina? Sappiamo per certo che quest’ultima è ormai fuori pericolo, in attesa di dare alla luce il primogenito, ma Agnese non accenna a voler far ritorno neppure quando Salvo, dopo un periodo di lontananza e riflessione, supera il dolore per la fine del suo matrimonio e fa ritorno a casa. Al contrario, stando alle Anticipazioni della soap di Rai 1, accadrà qualcosa che sembrerà confermare l’addio definitivo della Amato al Paradiso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Agnese se ne va per sempre?

Dopo un lungo periodo di tempo trascorso lontano da Milano, Agnese Amato si prepara a fare il suo ritorno in città? Sembra proprio che il viaggio compiuto in buona fede, ovvero nella speranza di aiutare la figlia Tina, si rivelerà essere anche un addio. Quando Salvatore tona a casa, certo di poter digerire la fine del suo matrimonio con Anna, Agnese non segue il figlio e preferisce rimanere lontana dall’Italia. Mentre Salvatore andrà vantandosi per la città, raccontando dettagli del suo soggiorno londinese e provocando ilarità col suo pessimo accento, Armando troverà un biglietto di Agnese che lo esorta a prendersi cura del figlio. Questo scatenerà sconforto nell’uomo, certo che con il biglietto affidato a Salvatore, Agnese abbia voluto dare il suo addio definitivo a Milano ma anche al Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.