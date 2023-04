Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marco pronto a distruggere Tancredi nel finale di Stagione

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Marco e Tancredi torneranno a farsi la guerra. Il giornalista scoprirà che suo fratello ha tenuto nascosta una verità sconvolgente riguardo il loro passato e deciderà di andare in fondo alla faccenda. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della Soap.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, la rivalità tra Marco e Tancredi toccherà l’apice. Ebbene sì, i fratelli Di Sant’Erasmo si troveranno l’uno contro l’altro a causa di un segreto, tenuto nascosto per molto, troppo tempo. Vediamo di cosa si tratta e cosa succederà.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marco sospetta di Tancredi

Durante tutta le puntate de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 aprile 2023, Marco comincerà a sospettare che suo Tancredi nasconda molti più segreti di quanto immaginasse. Il giornalista non solo capirà che suo fratello è malato e che le sue condizioni di salute sono purtroppo compromesse ma verrà a scoprire che non è mai stato del tutto sincero né con lui né con Matilde, riguardo all’incendio avvenuto nella fabbrica di famiglia di Matilde. Questa novità lo metterà di nuovo sull'attenti e lo spingerà a volerci vedere chiaro.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marco indaga su Tancredi

Marco e Tancredi torneranno a parlare dell’incendio che ha colpito la fabbrica della famiglia Frigerio e il giornalista si accorgerà che suo fratello è fin troppo turbato da questo argomento. Sebbene sia stato un evento traumatico, da cui Tancredi è uscito ferito e che gli compromesso l’uso della sua gamba, la sua reazione e il suo fastidio riguardo il passato, risulteranno esagerati ma soprattutto evasivi. Marco comprenderà che ci deve essere dell’altro, un qualcosa tenuto volutamente all’oscuro di tutti. Ma perché? Per caso l’incendio non è stato davvero un incidente come si è sempre creduto? Sarà il caso di indagare.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marco minaccia Tancredi

Marco sospetterà che suo fratello possa essere coinvolto nell’incendio e comincerà a indagare. Si metterà in contatto con il maggiordomo della villa in cui al tempo abitavano e scoprirà una verità sconvolgente che fino a ora aveva solo pensato. Gli basteranno poi altri due indizi o meglio conferme, per avere la certezza che Tancredi abbia agito alle spalle della sua famiglia e che sia stato responsabile di un incendio, che ha gravato sulla loro serenità. Deciderà quindi di metterlo con le spalle al muro e lo minaccerà di dire tutto a Matilde. Ma attenzione a come potrebbero evolvere le cose. Il perfido Di Sant’Erasmo senior, che ha dimostrato di essere un manipolatore, saprà ribaltare la situazione a suo favore. Nel finale di stagione, presto in arrivo, ne vedremo davvero delle belle e scopriremo se questa verità riuscirà a venir fuori e a far aprire gli occhi a Matilde su suo marito oppure se Tancredi riuscirà ancora a insabbiare tutto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.