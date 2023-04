Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marco potrebbe voler riconoscere suo figlio e far saltare le nozze di Gemma

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Marco potrebbe impedire a Gemma di sposarsi, convinto di essere lui il padre del bambino. Scopriamo insieme e vediamo cosa succederà nei prossimi episodi della Soap.

Il matrimonio tra Gemma e Roberto potrebbe saltare. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Marco scoprirà che la Zanatta è incinta. Se inizialmente si convincerà che il figlio che aspetta la Venere sia del suo futuro marito, con il passare dei giorni, al Di Sant'Erasmo verranno dei grossi dubbi che il bambino possa essere suo. Preso da questi turbamenti, Marco potrebbe rovinare le nozze tra il Landi e la figlia di Veronica e decidere addirittura di riconoscere il piccolo in arrivo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marco scopre che Gemma è incinta

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 17 al 21 aprile 2023, Marco scoprirà che Gemma è incinta. Per il ragazzo sarà una scoperta molto toccante e inizialmente si convincerà che la Zanatta aspetti un figlio dal suo futuro marito e capirà anche l'urgenza di sposarsi, dopo un brevissimo periodo di fidanzamento. Ma una serie di strani comportamenti dei futuri sposi e un evento accaduto pochi mesi prima, cominceranno a fargli dubitare che Gemma e Roberto non siano stati del tutto sinceri sia con lui che con i loro amici. Il Di Sant'Erasmo comincerà quindi a indagare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gemma nega che suo figlio sia di Marco

Marco comincerà a sospettare che il rapporto tra Gemma e Roberto non sia amoroso e che i due stiano fingendo per coprirsi a vicenda. Il ragazzo farà capire molto chiaramente che tra lui e la Zanatta c'è stato un momento intimo e che di quello potrebbe esserci stata una conseguenza. Il Di Sant'Erasmo cercherà di scoprire la verità e chiederà più volte alla sua ex se possa essere rimasta incinta di lui. Gemma negherà sino all'ultimo respiro e gelerà il nipote di Adelaide, invitandolo a togliersi dalla testa che possa diventare padre. Ma i dubbi continueranno a tormentare Marco e sappiamo che le bugie, soprattutto al Paradiso delle Signore, hanno le gambe corte.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marco ferma le nozze di Gemma e vuole riconoscere il bambino?

Marco non si darà per vinto, questo è sicuro. Sul web circolano infatti alcune voci che raccontano che il giornalista potrebbe far saltare le nozze tra la Zanatta e Roberto. Non solo, il ragazzo potrebbe addirittura voler riconoscere il bambino, convinto di essere lui il papà. Tutto questo potrebbe succedere alla fine della Settima Stagione de Il Paradiso delle Signore – ormai agli sgoccioli – e aprire così un nuovo ventaglio di trame per la prossima stagione. Non sappiamo però se il ragazzo scoprirà davvero la verità sulla sua paternità – sempre che sia lui il vero padre del piccolo di Gemma – oppure continuerà ad avere il dubbio e agirà comunque. Le due ipotesi potrebbero rivelarsi ugualmente vere come potrebbe anche succedere che, diversamente da quanto raccontato, Gemma e Roberto si sposino comunque ma che il loro matrimonio non vada avanti per un dietrofront della stessa commessa oppure per l'intromissione di Marco. Non manca molto tempo allo scoprire cosa succederà a questi tre protagonisti, che stanno scatenando i fan della Soap con la loro storia.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.