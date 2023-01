Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marco e Stefania in crisi. Gemma torna alla carica!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Gemma scoprirà che le cose tra Marco e Stefania non vanno per il meglio. La Zanatta vorrà stare vicino al giovane giornalista e finirà per ricreare con lui un dolce feeling. Che riesca a soffiare il fidanzato alla Colombo? Vediamo insieme cosa succederà nella Soap di Rai1.

Aria di crisi tra Stefania e Marco. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che gli innamorati vivranno un momento di grande tensione, tale da convincere la Colombo a non seguire il fidanzato a Milano. I problemi del loro rapporto riaccenderanno le speranze di Gemma. La Zanatta comincerà a pensare di poter riconquistare il suo ex e si riavvicinerà a lui, determinata a dargli conforto. Tra i due tornerà a esserci un grande feeling.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Il ritorno di Marco senza Stefania, desta sospetti

Dopo aver telefonato a casa per annunciare il suo arrivo, Marco è tornato a Milano prima del previsto, da solo. Il ragazzo non ha portato con sé Stefania, che è invece rimasta a Washington, per occuparsi di altre faccende. Il rientro in Italia e a Milano del Di Sant'Erasmo, senza la sua compagna, desterà immediatamente preoccupazione nella famiglia Colombo e anche nelle Veneri. Marco si affretterà a rassicurare tutti che la sua fidanzata sta bene e che ha deciso di rimanere negli Stati Uniti, presa questioni personali. Ma queste spiegazioni non basteranno per placare la curiosità di Gemma. La Zanatta sarà la prima ad accorgersi che il bel Marco non è sereno e che qualcosa deve averlo turbato, molto più di quanto dica. La Venere comincerà a pensare che il suo ex non sia tornato solo per via di Tancredi e che non sia infastidito solo dal faccia a faccia con il fratello. Inizierà a sospettare che sia successo qualcosa in America e si rimboccherà le maniche per scoprirlo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marco in crisi con Stefania

Gemma chiederà a aiuto a Roberto, desiderosa di scoprire cosa stia succedendo al suo amato Marco. Il Landi la rassicurerà dicendole di essere sicuro che il giornalista sia teso per via di Tancredi e per via dell'intervista al grande Federico Fellini, che il giovane sta per realizzare. Gemma però non si convincerà che il nervosismo del suo ex sia solo per questo e continuerà a pensare che sia successo qualcosa tra lui e Stefania. La Zanatta farà centro ma la prima a scoprire che Marco e la Colombo sono in crisi, sarà Matilde. La Frigerio interrogherà suo cognato, ottenendo da lui la confessione che le cose negli Stati Uniti, non sono rose e fiori. Il giovane la pregherà di non rivelare ancora nulla a nessuno ma a Gemma basteranno altri pochi minuti insieme a lui, per capire che i suoi sospetti sono fondati.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gemma tenta di riconquistare Marco?

A Gemma basterà passare una serata in compagnia di Marco per capire non solo di essere ancora innamorata persa di lui ma anche di avere una chance di riconquistarlo. I due si lasceranno andare alle chiacchiere, dopo una cena organizzata in onore del Di Sant'Erasmo. La Zanatta e il giornalista parleranno fino a notte fonda, scoprendo di avere ancora un grande feeling. Questa scoperta piacerà moltissimo a Gemma che comincerà a illudersi di poter tornare a occupare un posto speciale nel suo cuore, scalzando così la sua sorellastra. Tenterà quindi di giocarsi le sue carte. Ma come finirà tra i due? Marco le permetterà di riavvicinarsi a lui oppure le chiederà di farsi da parte? Purtroppo al momento non abbiamo certezza di come finirà questa storia. Possiamo solo dirvi che il ritorno di Stefania non è nei piani e questo potrebbe aprire a due ipotesi: nella prima, Marco potrebbe tornare negli Stati Uniti dopo aver respinto le avances della sua ex mentre nella seconda Stefania potrebbe non voler tornare a casa, dopo aver rotto il fidanzamento e dopo aver scoperto che il suo compagno si è lasciato consolare dalla sua rivale. Ma rimangono solo delle ipotesi. Quello che è certo è che questa inaspettata crisi tra la figlia di Ezio e il cognato di Matilde, scombussolerà completamente la vita di Gemma, che aveva appena cominciato ad aprire il suo cuore verso altre persone.

