Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello pronto a partire per l'Australia ma Adelaide lo convince a restare

Marcello vorrà lasciare Milano per sempre. È quello che ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per le prossime puntate della Soap in onda su Rai1. Ma attenzione, il viaggio del Barbieri sarà arrestato da Adelaide, chiamata in aiuto da un noto amico del buon barista. E non sarà Salvatore...

In partenza non ci sarà solo Vittorio Conti ma anche Marcello sarà pronto a lasciare Milano e la sua vecchia vita. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Barbieri deciderà di andarsene dopo la sonora sconfitta subita con la vendita, inaspettata, di Palazzo Andreani. Per il ragazzo sarà un duro colpo e penserà di non poter più combattere per conquistare Ludovica, fidanzatasi ufficialmente con Ferdinando, dopo un suo tremendo errore. Si convincerà di dover partire per l'Australia e subito.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello in crisi

Le ultime vicende che lo hanno visto protagonista, hanno distrutto i sogni di Marcello. Il ragazzo ha visto sfumare tutti i suoi progetti per Palazzo Andreani e ha purtroppo scoperto di dover procedere a una vendita repentina. A peggiorare la situazione ci si è messo Umberto, che dopo aver capito che dietro la società William c'è Adelaide, ha deciso di fare un'offerta per comprare il palazzo, rimettersi in carreggiata e prendersi la sua vendetta. Una mossa che ha decisamente rotto gli equilibri del bel Barbieri, che si era quasi convinto di essere riuscito nel suo obiettivo di cominciare la sua scalata sociale e di riconquistare Ludovica. Ma a metterlo ancora più in crisi sarà un suo errore o meglio un eccesso di ira. Come abbiamo visto, Marcello non è riuscito a resistere alle provocazioni del Torrebruna e ha dato un pugno a Ferdinando, in pieno viso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello, distrutto, pensa di partire per l'Australia

L'errore commesso da Marcello ha scatenato in Ludovica un profondo senso di disgusto. Abbiamo visto la Brancia prendere una decisione molto importante e che definirà il suo rapporto con il Barbieri. La ragazza ha deciso di fidanzarsi ufficialmente con Ferdinando. Questa notizia verrà appresa da Marcello alcune ore dopo e per il giovane – lo vedremo nelle puntate della prossima settimana – sarà un colpo così duro da sopportare, da portarlo a pensare di lasciare per sempre Milano. Senza Palazzo Andreani e senza Ludovica, Marcello crederà che la sua presenza in città sia ormai vana e penserà di trovare fortuna in Australia. Questa sua scelta, che sembrerà definitiva, farà soffrire moltissimo Salvo. L'Amato ha accettato con riluttanza di dividere il suo amico con Adelaide e la scoperta del suo addio gli farà temere di dover affrontare tutto da solo. Il barista si confiderà con Armando e il Ferraris cercherà di fare del suo meglio per convincere il suo coinquilino a cambiare idea. Ma non riuscendoci, sarà costretto a chiedere l'intervento di qualcun altro.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide convince Marcello a non partire

Armando cercherà in ogni modo di fermare Marcello, arrivando addirittura a fargli una confessione struggente sulla sua vita personale. Ma le sue parole non sortiranno grande effetto e il Barbieri sarà sempre deciso a raggiungere l'Australia. Per evitare questo addio, il capo magazziniere chiederà aiuto ad Adelaide, la sola in grado di fornire a Marcello una ragione per restare. E la Contessa ci riuscirà davvero. Prometterà al suo pupillo di riservargli una buona quota di denaro, ottenuto dalla vendita di Palazzo Andreani e di consentirgli così di mettere in atto, almeno in parte, i suoi progetti. L'intervento della Di Sant'Erasmo sarà determinante per non dire addio al nostro Marcello e Salvo potrà tirare un sospiro di sollievo. Vi anticipiamo che anche Ludovica ne sarà contenta. Al sol pensiero di non vedere più il suo ex, la giovane rimarrà piuttosto scossa e non potrà fare a meno di essere triste.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.