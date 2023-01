Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello picchia Ferdinando. Veronica assunta al Paradiso ma Ezio dice NO

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Negli episodi della Soap in onda su Rai1 vedremo Marcello perdere la pazienza con Ferdinando e assestargli un pugno in pieno viso mentre Veronica verrà assunta al Paradiso ma Ezio non ne sarà felice.

Per Marcello si prevede aria di tempesta. Negli episodi de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda la prossima settimana, vedremo il Barbieri in grande difficoltà. Non solo i suoi affari sembreranno destinati a naufragare ma un suo errore rischierà di metterlo definitivamente ko con Ludovica. Per lui saranno davvero dei momenti molto difficili. Sarà lo stesso anche per Veronica. La Zanatta, decisa a dare una mano a Ezio a supportare la sua famiglia economicamente, si farà assumere al Paradiso. Questa sua mossa però farà infuriare Ezio e costringerà la donna a fare un brusco passo indietro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello scopre che Umberto è passato al contrattacco

Marcello e Adelaide saranno presto costretti a prendere una decisione inaspettata. I due dovranno vendere Palazzo Andreani, dopo essere venuti a conoscenza delle contromosse che Umberto, deluso dall’aver perso un simile affare, avrà già messo in atto contro la società William e quindi contro di loro. Il Guarnieri ha capito che dietro a questo nuovo rivale in affari, si cela lo zampino di Adelaide e nei prossimi episodi lo vedremo cercare di corrompere l’ingegner Bonetti – che dovrà occuparsi della ristrutturazione del palazzo – e costringere quindi il Barbieri e la Contessa a una vendita repentina e inaspettata. E peggiorerà la situazione, facendo sapere a Marcello – tramite la Banca Fumagalli – di aver intenzione di comprare lui il prestigioso immobile. Il giovane pupillo della Di Sant’Erasmo, dovrà quindi capitolare e informata la Contessa di quanto sta succedendo, si preparerà a dire addio al Palazzo Andreani, su cui aveva già fatto grandi sogni.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello dà un pugno a Ferdinando. Ludovica è furiosa!

La vendita di Palazzo Andreani verrà vista da Marcello come una grande sconfitta. Il ragazzo aveva in mente grandi cose da fare grazie a questo prestigioso immobile ma la contromossa di Umberto, lo metterà definitivamente ko e lo costringerà a fare un passo indietro nella sua scalata sociale. Ludovica, rendendosi conto che il suo ex è molto triste, cercherà di rincuorarlo e per tirargli su il morale e fargli capire che nulla è ancora perduto, almeno non il fatto che agli occhi di tutti stia acquistando prestigio, lo inviterà a un evento che si terrà al Circolo. La serata però si concluderà nel peggiore dei modi per il Barbieri. Cedendo alle continue umiliazioni di Ferdinando, che non riuscirà a trattenersi dal punzecchiarlo, Marcello perderà il controllo e sferrerà davanti a tutti un pugno in pieno volto al suo rivale. Questa azione farà infuriare Ludovica che, stanca di questi giochetti e irritata dal comportamento del suo ex compagno, deciderà di darci un taglio e di chiudere definitivamente con lui. Ma non solo gli dirà addio ma gli confesserà di aver deciso di fidanzarsi ufficialmente con il Torrebruna. Per il nostro ex barista sarà un duro colpo.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Veronica assunta al Paradiso ma Ezio dice No

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore vedremo anche Veronica prendere una decisione molto saggia. La Zanatta vorrà trovare un lavoro per aiutare economicamente il suo compagno. Ezio è molto preoccupato per la sua famiglia ed è purtroppo consapevole che per la sua scelta di mettersi in proprio, sia Gemma che sua madre dovranno fare dei sacrifici. Le due donne si sono dette pronte a tutto pur di vederlo soddisfatto della sua vita e per Veronica questo si tradurrà nella necessità di mettersi pure lei a lavorare. La donna troverà un impiego al Paradiso, grazie all’intervento di sua figlia e di Roberto. Ma il Colombo non ne sarà per nulla felice e la sua reazione tutt’altro che entusiasta, costringerà la compagna a licenziarsi. Vi anticipiamo che Ezio si accorgerà molto presto di aver esagerato e chiederà scusa alla Zanatta, chiedendole di tornare al magazzino. Ma perché il padre di Stefania avrà una simile reazione quando scoprirà che la sua fidanzata è arrivata al Paradiso? Non c’entrerà per caso il fatto che nel negozio di Vittorio già lavora Gloria, sua moglie, con cui l’intesa sta crescendo giorno dopo giorno?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.