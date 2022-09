Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: La Vendetta di Adelaide si avvicina. Ecco cosa succederà...

Anticipazioni TV

Manca pochissimo alle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. La Settima Stagione della Soap comincerà lunedì prossimo, 12 settembre 2022. Scopriamo insieme cosa succederà negli ultimi episodi in replica e cosa accadrà la prossima settimana su Rai1.

Mancano 3 giorni alla ripartenza de Il Paradiso delle Signore. La Settima Stagione della Soap sarà quella delle rivincite in amore ma anche negli affari. Protagonista indiscussa dei primi episodi sarà Adelaide. La Contessa sarà infatti determinata a farla pagare a Umberto, dopo la scelta del Guarnieri di seguire i suoi sentimenti per Flora.

Il Paradiso delle Signore: ecco cosa succederà negli episodi in onda oggi e domani

Da lunedì 5 settembre scorso, Il Paradiso delle Signore è tornato in onda su Rai1 con le Repliche delle ultime cinque puntate della Sesta Stagione. Abbiamo quindi modo di fare un po' di ripasso prima di cominciare con la nuova e Settima Stagione, in partenza il prossimo lunedì. Negli episodi di oggi e domani vedremo Marco e Stefania coronare il loro sogno d'amore. Gloria, dopo aver saputo che sua figlia ha rinunciato al Di Sant'Erasmo per salvarla da Gemma, deciderà di costituirsi, non prima però di aver spinto il giovane contessino a correre dalla sua amata e confessarle tutti i suoi sentimenti. I due si incontreranno al matrimonio di Anna e Salvatore e si baceranno davanti a tutti, facendo rodere di invidia Gemma. Intanto Ludovica accetterà di partire per la Grecia con Ferdinando. Marcello le ha confessato di non voler più stare con lei e la Brancia ha scelto di non rimanere a Milano a piangersi addosso ma di provare ad accettare la corte del bell'armatore. Poco dopo la sua partenza, il Barbieri cambierà idea. La sua corsa sarà però inutile. Ludovica sarà già in viaggio. Dante dimostrerà di essere davvero innamorato di Beatrice e di essere un uomo nuovo grazie alla Conti. Venderà quindi le sue quote de Il Paradiso – sottratte a Umberto – e cercherà di rifarsi una vita con la cognata di Vittorio. A comprare le azioni del grande magazzino sarà Adelaide. La Contessa, stanca di stare nell'ombra e decisamente stufa che suo cognato le preferisca sempre altre donne, deciderà di scendere in campo. Il Guarnieri ha fatto la sua scelta? Ebbene pure lei, ma stavolta avrà nelle sue mani un bene molto prezioso per il padre dei suoi adorati nipoti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: La Vendetta di Adelaide è vicina

La puntata di domani – venerdì 9 settembre 2022 – finirà con il matrimonio di Anna e Salvatore ma anche con l'arrivo di Adelaide davanti alle porte de Il Paradiso delle Signore. Stavolta la Contessa non entrerà come semplice cliente o visitatrice ma da padrona! Le nuove puntate della Soap ci riservano infatti delle trame ricche di vendetta. La Di Sant'Erasmo cercherà in ogni modo di schiacciare e annientare il cognato. Capito che tra loro non potrà più esserci amore, la signora de Il Paradiso, metterà in atto tutto il suo potere. E acquistare le quote del grande magazzino è stata una mossa da maestra. A darle una mano, in questa corsa al potere, ci penserà Marcello. Il Barbieri ha cominciato davvero a piacere ad Adelaide, per la sua intelligenza e la sua intraprendenza. Il ragazzo sarà per lei una spalla su cui contare, tanto che – secondo alcuni spoiler – l'ex barista potrebbe addirittura mettersi a studiare business per sostenere gli affari della sua “signora”. E questo grande cambiamento rischia di far sgranare gli occhi a Ludovica, presto di ritorno dal suo viaggio in Grecia.

Il Paradiso delle Signore, la Settima Stagione in partenza lunedì 12 settembre 2022

Le novità che ci aspettano da lunedì prossimo sono tante e ricchissime di particolari. La Settima Stagione de Il Paradiso delle Signore andrà in onda dal 12 settembre 2022, alle 15.55 e sempre su Rai1. Da quel momento potremo capire come si evolverà la vendetta di Adelaide e come le darà una mano Marcello. Alcune Anticipazioni ci hanno già rivelato che Umberto non starà a guardare e avrà un asso nella manica. Le restituirà ogni cattiveria ma si rifarà su Marco, l'adorato nipote di sua cognata. Attenzione però all'arrivo di Tancredi Di Sant'Erasmo, l'altro nipote di Adelaide, che potrebbe dare manforte alla zia e aiutarla contro il Guarnieri. Con gli spoiler è arrivata anche una notizia che ci fa tremare. Pare infatti che questo sia l'ultimo anno in cui vedremo la nostra Contessa. Il suo personaggio è forse destinato a dire addio alla Soap. Non sappiamo se Adelaide morirà o deciderà di andarsene da Milano per raggiungere uno dei suoi nipoti ma sinceramente speriamo che la Signora del pomeriggio di Rai1 non ci lasci tanto presto... e anzi che non lo faccia proprio!

