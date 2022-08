Il Paradiso delle Signore 7, Anticipazioni: Adelaide vuole vendetta ma Umberto ha un asso nella manica

Anticipazioni TV

Umberto pronto a combattere contro Adelaide. Ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, a settembre su Rai 1.

Debutterà il prossimo 12 settembre su Rai 1 la settima edizione de Il Paradiso delle Signore. Nella soap ci saranno tanti colpi di scena e novità, come il rapporto completamente distrutto tra Umberto Guarnieri e Adelaide di San’Erasmo, che da complici diventano nemici giurati, tutto a causa di Flora Gentile Ravasi. Stando alle Anticipazioni, Umberto non starà a guardare impotente la vendetta di Adelaide, bensì scenderà in campo per proteggere la sua nuova fiamma, al costo di minacciare la sua vecchia socia.

Umberto Guarnieri contro Adelaide di Sant’Erasmo ne Il Paradiso delle Signore 7

Il Paradiso delle Signore torna a settembre con il day-time su Ra 1 e i fan della soap non stanno nella pelle. Nel corso delle ultime puntate, andate in onda a maggio 2022, Adelaide ha estromesso Umberto dal Paradiso dopo che lui ha preferito coltivare l’amore per Flora Gentile Ravasi, tradendo la sua storica complice. Umberto e Flora hanno lasciato momentaneamente Milano, per concedersi una vacanza lontano dalle mire della crudele contessa, ma al loro ritorno in città la situazione non sarà meno complessa. Vittorio Conti e Adelaide si spalleggiano, rendendo la vita di Flora un inferno e Umberto ha deciso che non se ne starà a guardare. In una recente intervista concessa a DiPiù Tv, infatti, Vanessa Gravina ovvero l’interprete di Adelaide ha annunciato che Umberto diventerà un personaggio molto negativo, a tratti crudele, e il tutto per amore ma anche per vendetta: Guarnieri, infatti, non potrà sopportare la nuova alleanza della contessa né tantomeno di essere scalzato da Vittorio. Ecco, dunque, quale sarà la sua vendetta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto minaccia Adelaide!

Stando alle anticipazioni sulla settima stagione della soap di Rai 1, Umberto non accetterà i ricatti di Adelaide e, assumendo tinte sempre più cupe e fosche, diventerà egli stesso un ricattatore, colpendo il nipote della contessa. Umberto minaccerà di rovinare per sempre la carriera di Marco di Sant’Erasmo, senza mostrare la benché minima pietà, trasformandosi così in un personaggio estremamente negativo. Questo almeno è quanto rivelato da Vanessa Gravina, che invece parla di una svolta irriverente e ironica di Adelaide, che potrebbe piacere moltissimo ai fan de Il Paradiso delle Signore. Chi la spunterà tra Umberto e Adelaide? Sembra che il Guarnieri non si fermerà davanti a nulla dopo essere stato ferito, arrivando anche a intraprendere strade decisamente illecite pur di spuntarla sulla sua storica alleata.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide ha un nuovo amore?

Per la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, non vi saranno solo vendetta, guerra e perfidi trabocchetti. Stando alle Anticipazioni sulle trame della soap, infatti, per Adelaide ci sarà un nuovo amore in arrivo. L’attrice Vanessa Gravina non ha voluto svelare di più, lasciando i fan curiosi all’inverosimile, soprattutto perché le ultime relazioni della contessa sono state tutt’altro che positive. Chi sarà l’uomo in grado di far capitolare la di Sant’Ersamo, distraendola dal suo desiderio di vendetta? Nella nuova stagione della soap nasceranno nuove liaison, anche Vittorio Conti supererà finalmente il fantasma del matrimonio fallito con Marta Guarnieri, e si vocifera che sarà la giovane e dolce Maria Puglisi a conquistare il suo cuore.

