Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni: Adelaide muore? Ecco cosa sappiamo sul destino della Contessa...

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Adelaide potrebbe morire. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni della soap opera tutta italiana!

Che cosa succederà ad Adelaide a settembre? A quanto pare, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, che in autunno andranno in onda su Rai 1, la Contessa "avrà vita breve". Vediamo insieme che cosa accadrà nelle nuove trame della soap opera italiana.

Adelaide ottiene le quote del grande magazzino, nelle Anticipazioni della Settima Stagione de Il Paradiso delle Signore

Che cosa ne sarà di Adelaide, una delle protagoniste indiscusse de Il Paradiso delle Signore, nella settima stagione? Questo autunno, anzitutto, la donna riuscirà ad ottenere una parte delle quote del grande magazzino. Dunque, la di Sant'Erasmo e Vittorio si ritroveranno a lavorare gomito e gomito. Per il direttore de Il Paradiso non sarà per niente facile interagire con la Contessa, ed ancor meno tentare di tenerla a bada...

Anticipazioni Settima Stagione Il Paradiso delle Signore: Guillermo ed Azucena si fidanzano!

Adelaide avrà un solo obiettivo: vendicarsi di Umberto e di Flora, i quali orami fanno coppia fissa. Nella fattispecie, la signora inizierà a colpire duro la giovane stilista, che l'ha rimpiazzata nel cuore del Commendatore. Così, servendosi delle armi a sua disposizione, la di Sant'Erasmo si metterà in testa di far licenziare la Gentile Ravasi. Come andrà a finire, quindi, per la figlia del defunto Achille? La Contessa riuscirà nel suo intento, oppure il Conti, il quale ritiene che Flora sia indispensabile per il suo team, glielo impedirà?

Adelaide potrebbe morire, nelle Anticipazioni della Settima Stagione de Il Paradiso delle Signore

Quel che è certo è che, nel capitolo in arrivo a settembre, Adelaide avrà un'altra rivale da fronteggiare. È stata la stessa Vanessa Gravina, l'attrice che presta il volto alla nobildonna, a dichiararlo nel corso di una recente intervista. Al momento, l'identità di questa persona resta sconosciuta; si sa soltanto che avrà a che fare anche con il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni, Vittorio. Inoltre, la Gravina ha anche aggiunto che la di Sant'Erasmo, stavolta, avrà vita breve. La Contessa si allontanerà per un determinato lasso di tempo, oppure morirà?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.