Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Clara lascia Milano con Alfredo. Ecco chi prenderà il suo posto come Venere

Anticipazioni TV

Lieto fine in arrivo per Clara e Alfredo. Le anticipazioni del Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i due ragazzi riusciranno a coronare il loro sogno d'amore e partiranno insieme. La Boscolo lascerà di nuovo il suo posto di Venere e Roberto dovrà trovare una sostituta. Ecco chi sarà.

Lieto fine in arrivo, tra pochi episodi, per Clara e Alfredo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la crisi tra i due innamorati non si prolungherà molto e troverà, fortunatamente, una soluzione. I ragazzi ricominceranno da dove avevano lasciato e saranno felici di iniziare una nuova avventura insieme in Belgio, dove si dedicheranno sia alla carriera ciclistica della Boscolo – ormai più che una promettente atleta – sia a quella di meccanico anzi di progettista di Perico. Ma questo vorrà dire che questi due personaggi usciranno di scena e ci sarà bisogno di rimpiazzi al Paradiso. Ed ecco che, tra le Veneri, arriverà Rita. Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Clara e Alfredo fanno pace e…

Nelle scorse puntate de Il Paradiso delle Signore la situazione si è fatta molto complicata tra la Boscolo e la Cipriani. Clara ha trovato la lettera di Irene e si è convinta che tra l’amica e il suo fidanzato ci sia del tenero. La Cipriani e Perico le hanno volutamente nascosto un segreto ma non si tratta di un ritorno di fiamma tra loro quanto del fatto che il magazziniere ha prestato del denaro alla Venere per pagare i suoi debiti. I ragazzi non hanno voluto informare la nipote di Don Saverio, che ha quindi frainteso tutto e si è infuriata, lasciando la sua casa e trovando ospitalità da Elvira e Salvo.

Le cose sono, per fortuna, destinate a risolversi per il meglio. Irene farà di tutto per rimediare ai suoi errori e spinta dall’amore per Clara, non solo si farà indietro ma cercherà di riavvicinare Alfredo alla sua amata. E ci riuscirà! La Venere e il suo amore si ritroveranno poco prima che lei lasci Milano e Perico le regalerà un bell’anello per suggellare la loro unione. Sarà un momento molto romantico a cui seguirà però un addio, che speriamo sia più un arrivederci.

Il Paradiso delle Signore Trame prossime puntate: Clara e Alfredo partono per il Belgio

Clara e Alfredo si riconcilieranno e penseranno di sposarsi. I due saranno subito impegnati in un viaggio in Belgio, che li porterà entrambi fuori dal Paradiso. Il loro addio, che speriamo sia solo un arrivederci e che sia momentaneo come successo l’anno scorso con Grenoble, sarà dolceamaro. Sì perché tutti i loro amici saranno sì dispiaciuti di non averli accanto a loro ma contenti che si siano ritrovati e che siano finalmente insieme, come avrebbero dovuto essere da tempo. Ovviamente con una partenza tra le fila delle Veneri, Roberto dovrà provvedere a trovare una sostituta. La scelta ricadrà su una ragazza di nome Rita, interpretata da Chiara Dell'Omodarme.

Il Paradiso delle Signore: Nuova Venere in arrivo nelle nuove puntate

In realtà vi abbiamo già parlato di una nuova Venere in arrivo ma inizialmente si pensava avrebbe sostituito Elvira, incinta. La nuova ragazza non prenderà il posto della Gallo, impegnata in altre storyline che vedranno protagonisti anche sua madre e suo padre ma arriverà al posto di Clara, e succederà molto presto. Stiamo parlando di giorni, visto che la partenza della Boscolo dovrebbe essere prevista per la prossima settimana o comunque a inizio della seconda settimana di febbraio 2025.

La nuova Venere Rita, questo sarà davvero così come abbiamo detto in un altro nostro articolo, porterà con sé un alone di mistero. La ragazza cercherà qualcosa di molto importante negli uffici del Paradiso e non sappiamo se sia un personaggio positivo o negativo o se inizierà in un modo e poi diventerà l’altro. Sappiamo solo che grandi novità ci aspettano e che da febbraio seguiremo una nuova storia, tutta da scoprire come la sua protagonista.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.