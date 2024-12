Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Una Nuova Venere in arrivo nella Soap. Ecco chi è e cosa succederà

Anticipazioni TV

Grandi novità in arrivo a Il Paradiso delle Signore per il 2025. Nella Soap di Rai1 sta per arrivare una nuova Venere. Scopriamo insieme chi sarà e di chi prenderà il posto.

Il Paradiso delle Signore è in pausa per Natale 2024 ma presto tornerà a farci compagnia su Rai1 con grandi novità e nuovi personaggi. La Soap riprenderà la sua programmazione dal 30 dicembre prossimo (2024) e nella settimana che ci porterà al 2025 ci sarà il matrimonio di Elvira e Salvo. Negli episodi successivi, quelli che ci faranno compagnia nell’anno nuovo, vedremo un piccolo cambiamento tra le fila delle Veneri ma soprattutto conosceremo un volto nuovo, carico di mistero. Ecco cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Elvira e Salvo presto sposi

Il Paradiso delle Signore è in pausa natalizia ma manca davvero poco al suo ritorno. Le puntate riprenderanno lunedì 30 dicembre 2024 e nella settimana dal 30 al 3 gennaio 2025, assisteremo all’evento che attendiamo da mesi: il matrimonio di Elvira e Salvo. Il lieto evento è fissato per venerdì e chiuderà quindi in bellezza i primi giorni di programmazione 2025 della Soap. Finalmente vedremo i due innamorati felici e scopriremo anche se Andrea Gallo, il papà della Venere, deciderà o no di partecipare al grande evento della figlia. Speriamo in un momento di emozione e commozione ma anche di riconciliazione, visto che i ragazzi stanno aspettando un bambino e presto la loro famiglia crescerà.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Elvira va in maternità

Dopo il matrimonio per Elvira e Salvatore comincerà una nuova avventura. La Gallo presto dovrà lasciare il suo lavoro per cominciare la maternità e starà quindi lontana dal Paradiso per un po’. Non sappiamo se il suo personaggio continuerà comunque a farci compagnia nei pomeriggi di Rai1 ma di sicuro non vestirà più la casacca rosa delle Veneri. Irene avrà quindi il compito di cercare una sostituta per la Gallo, una commessa ad interim. Sarà questa una delle novità che vedremo nella Soap.

Il Paradiso delle Signore: una nuova Venere nelle prossime puntate della Soap

La novità che ci aspetta nel 2025 è quindi una nuova Venere. Al momento non sappiamo quale sarà il suo nome ma sappiamo che sarà interpretata dall’attrice Chiara Dell'Omodarme. La ragazza arriverà molto presto per sostituire Elvira durante la maternità ed è molto probabile che le trame della Soap da allora tremeranno.

Pare infatti che la nuova Venere nasconda qualcosa e che questo sarà chiaro sin dalla sua prima apparizione. Trapelano sul web alcune informazioni relative alle puntate in arrivo. Sì perché sembra che la giovane sia invischiata in qualche guaio e che troverà rifugio proprio tra le fila delle Veneri di Irene. Abbiamo però la sensazione che il bel clima che si respira tra le ragazze finirà per conquistarla talmente tanto, da spingerla a rivelare tutti i suoi segreti e magari farsi aiutare. Scopriremo presto cosa accadrà e non vediamo l’ora che succeda.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.