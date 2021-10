Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Chi è Massimo Poggio, Ezio Colombo, la new entry della soap

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più sul padre di Stefania, e sull'attore che lo interpreta...

Ecco chi è il papà di Stefania che è appena tornato a Milano, ed ecco chi è l'attore che veste i suoi panni!

Il ritorno di Ezio Colombo a Milano, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Teresio, detto Ezio, è tornato a Milano. Dopo aver dovuto lasciare la figlia, Stefania, alle cure della zia Ernesta, ora può finalmente ricoprire di nuovo il suo ruolo, ossia quello del padre. Il legame tra i due è decisamente forte, ed infatti, non appena ha l'occasione di poterlo abbracciare, la Venere non ha alcuna esitazione. Stefania è entusiasta di riavere il Poggio nella sua vita! Anche se l'uomo è giunto nel capoluogo lombardo con la compagna, Veronica, e la figlia di quest'ultima, Gemma... con le quali la giovane avrà qualche difficoltà ad instaurare un buon rapporto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Massimo Poggio parla di Ezio Colombo

Nel corso di una recente intervista rilascia a TVSerial, l'attore che interpreta di Ezio Colombo, ossia Massimo Poggio, ha voluto parlare del suo personaggio. Ezio è un uomo che, sostiene Poggio, nonostante gli eventi drammatici che hanno segnato il suo passato, è riuscito a conservare una certa ingenuità. In più, l'attore ha aggiunto: "Si è rifatto una vita ed è al centro di un grande intrigo". In merito al rapporto tra il Colombo e Stefania, invece, Poggio ha detto: "In realtà io quando torno a Milano sono, in qualche modo, convinto di trovare ancora una Stefania bambina e, invece, mi scontro con il fatto che Stefania adesso è una donna, una donna che vive da sola, ha un suo lavoro, bada a se stessa e un po’ mi sciocca questa cosa qua...".

Ecco chi è Massimo Poggio, Ezio Colombo ne Il Paradiso delle Signore

Massimo Poggio nasce ad Alessandria, in Piemonte, sotto il segno dell'Ariete, il 9 aprile del 1970; ha quindi 51 anni. Da sempre appassionato di recitazione, studia questa disciplina presso la Scuola dell'Azienda Teatrale Alessandrina e la Scuola del Teatro Stabile di Torino, diretta da Luca Ronconi. Tuttavia, nel frattempo Massimo lavora anche come operaio metalmeccanico. Fa il suo esordio in teatro, e in un secondo momento in televisione: è il 1996 quando ottiene una parte ne L'avvocato delle donne. Poggio, però, esordisce al cinema soltanto 2 anni dopo, nel 1998, quando recita nel film Due come noi, non dei migliori di Stefano Grossi. Dopodiché, lo vedremo in tante altre pellicole, come: Il quaderno della spesa di Tonino Cervi (2003), Cuore sacro di Ferzan Ozpetek (2005) e All'amore assente di Andrea Adriatico (2007), dove è il protagonista. Tra le fiction a cui ha preso parte, invece, ci sono: Ama il tuo nemico (1999), Le ragioni del cuore (2002) e Questa è la mia terra (2006-2008). Nel 2011 Poggio è Enea Pannone, un amato professore di matematica, nella terza stagione di una fortunata serie TV, I liceali. Nello stesso anno, è Marco Ferrari, un ispettore, in un'altra serie televisiva di successo, Che Dio ci aiuti. Dopo un periodo in Rai, nel 2015 Poggio torna a Mediaset con la fiction di Canale 5 Solo per amore. Ora è Ezio Colombo ne Il Paradiso delle Signore.

