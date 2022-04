Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide aiuta Gemma a vendicarsi di Stefania

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni sulle trame de Il Paradiso delle Signore, che vedranno una svolta nel triangolo amoroso tra Marco, Stefania e Gemma.

Grandi novità in arrivo per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 amatissima dagli spettatori di tutte le età. Nelle puntate, presto in onda, assisteremo ad un clamoroso colpo di scena che riguarda l’intricato triangolo amoroso tra Marco, Stefania e Gemma. Le Anticipazioni delle trame, infatti, ci rivelano che tra i tre contendenti si inserirà la perfida contessa Adelaide Di Sant’Erasmo, pronta a scendere in campo in aiuto di Gemma.

Il Paradiso delle Signore, triangolo amoroso finisce in tragedia?

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore c’è largo spazio alla passione, anche quando questa è proibita o confusa, portata a ferire uno dei protagonisti della soap di Rai1. Nelle trame della soap c’è stata una svolta imprevista quando Marco e Stefania si sono lasciati andare alla passione, scambiandosi un bacio che da tempo bruciava sulle loro labbra ma era rimasto, fino a quel momento, inespresso. Colpito e travolto dalla consapevolezza di aver iniziato a nutrire sentimenti sempre più forti e viscerali per Stefania, Marco si renderà conto di non poter più soffocare il proprio desiderio né tantomeno prendere in giro Gemma, che sarà dunque piantata in asso su due piedi. A questo punto, vedendo la Zanatta furiosa e in preda alle lacrime, la contessa Adelaide Di Sant’Erasmo deciderà di mettere al servizio della giovane con il cuore spezzato tutta la sua ingegnosità.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gemma contro Stefania

Gemma non riesce a capire cosa abbia potuto spingere Marco lontano da lei e si arrovella in cerca di una soluzione per far ragionare il suo, ormai, ex fidanzato e concederle una seconda possibilità. Gemma ignora che Marco si è allontanato da lei dopo aver ceduto alla passione, baciando Stefania, e inizierà a sospettare che la colpa di tutto sia della sorellastra. Adelaide, che non vede di buon occhio Stefania e ha capito che è proprio lei la causa della rottura tra il nipote e Gemma, si offrirà di aiutare quest’ultima, nella speranza che riesca a riconquistare Marco. Nel frattempo, seppur priva di prove, Gemma sviluppa un forte sentimento di ostilità per Stefania, che non rimarrà a guardare e si difenderà con le unghie e con i denti. Decisamene un clima molto teso quello che si respirerà tra le due nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore.

Marco stupisce tutti: le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Mentre la Di Sant’Erasmo guida Gemma nella conquista del nipote, suggerendo alla giovane come costringerlo a tornare al suo fianco ricordandogli la loro bellissima storia d’amore, Marco sarà sempre più certo dei propri sentimenti per Stefania e deciderà di compiere un grande, e azzardato, passo. In un momento di conscia euforia, Marco rivelerà a tutti di essersi innamorato di Stefania con una pubblica dichiarazione, lasciando Gemma senza parole. Alla giovane non resta che arrendersi alla verità, ma a Il Paradiso delle Signore nulla è certo e potremmo assistere ad un colpo di scena, ordito da Adelaide che è decisamente furiosa per la nuova love story del nipote.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.