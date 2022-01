Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica corteggiata da un altro uomo. Ecco chi sarà il rivale di Marcello...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che sta per arrivare a Milano un uomo tanto affascinante quando in gamba, il quale sarà pronto a tutto pur di conquistare il cuore di Ludovica: il suo nome è Ferdinando di Torrebruna!

La Brancia junior ha scelto: preferisce il Barbieri alla sua famiglia - e al denaro -. Tuttavia, il buon partito che la Brancia senior sta segretamente cercando per la figlia sta per raggiungerle: si tratta di un uomo ricco e vedovo, Ferdinando di Torrebruna. Riuscirà quest'ultimo a soffiare da sotto il naso Ludovica al barista?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Arriva Ferdinando di Torrebruna!

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo assistito a due importanti ritorni, quello di Dante Romagnoli, l'ex amante di Marta, e quello di Sandro Recalcati, l'ex marito di Tina. Ora, invece, è tempo di un nuovo ingresso: sta per raggiungere Milano ed il grande magazzino Ferdinando di Torrebruna, un ricco armatore conosciuto a livello internazionale, il quale è da poco rimasto vedovo. Ferdinando - interpretato da Fabio Fulco - ha dunque il cuore libero, ed è pronto ad innamorarsi ancora... ma su chi si poseranno i suoi occhi? A quanto pare, proprio su Ludovica.

Flavia non accetta la relazione amorosa tra Ludovica e Marcello, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

La figlia di Flavia è fidanzata con Marcello, e felicemente, tanto che a niente sono servite le intromissioni e le macchinazioni di Adelaide, determinata a dividere i due giovani innamorati. Adesso, tuttavia, ha rimesso piede a Villa Guarnieri anche la madre della Brancia junior, la quale, nel momento in cui ha scoperto della relazione amorosa della sua "bambina", l'ha messa davanti ad un aut aut: l'amore oppure la famiglia - ed i soldi -.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica lascerà Marcello per Ferdinando?

Benché Ludovica abbia alla fine scelto di restare con il Barbieri, scegliendo di conseguenza di rinunciare al denaro e all'affetto dei suoi cari, Flavia non si è data per vinta. La donna ha infatti soltanto finto di accettare questa love story, quando, in realtà, si sta mettendo in moto per trovare un altro partner per la figlia. La Brancia senior non riesce a tollerare che la Brancia junior stia insieme ad un umile barista! Dunque, Ferdinando, il partito migliore che la signora sta cercando per la bella bionda, potrebbe avere un ottimo tempismo... ma sarà in grado di far capitolare Ludovica, follemente innamorata di Marcello?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 28 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1.