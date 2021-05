Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 26 maggio 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Fiorenza ingaggia un giornalista di gossip per svergognare e rovinare Ludovica.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 26 maggio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Rocco ha finalmente scoperto che il padre di Maria vuole che loro, dopo il matrimonio, tornino in Sicilia. Il ragazzo decide di chiamare il futuro suocero per convincerlo a cambiare idea. Intanto Gabriella chiede a Cosimo ancora tempo per decidere se trasferirsi o meno a Parigi e intanto viene a sapere che Marta e Vittorio si sono lasciati. Fiorenza invece incarica un giornalista di gossip per seguire Ludovica e Marcello e svergognare la Brancia. Marta intanto si prepara per lasciare Milano ma prima che possa farlo tra lei e Vittorio scatta di nuovo la scintilla. Ma durerà?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rocco pronto a difendere il suo amore

Maria ha chiesto aiuto a Giuseppe ma la poverina non sa di essersi rivolta al suo più grande nemico. L'Amato è infatti l'unico e vero responsabile di quello che sta succedendo alla Puglisi e a Rocco. È stato infatti lui a suggerire al padre della ricamatrice di far tornare la figlia in Sicilia dopo il matrimonio e dietro questa sua richiesta, si nasconde un piano malefico per arricchirsi. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i due innamorati dovranno combattere per difendere il loro amore e la loro libertà. Rocco infatti scoprirà l'ultimatum che il suo futuro suocero ha imposto alla sua fidanzata e si deciderà a parlargli personalmente per convincerlo a dare il consenso alle nozze, nonostante il loro rifiuto di tornare a casa. Ma ci riuscirà o sarà solo fatica sprecata?

Ludovica è in pericolo. Fiorenza ha giurato di annientarla e farà di tutto per riuscire a eliminare la ragazza che le ha soffiato il posto di vice direttrice del Circolo. La sua vendetta sarà tremenda e a suo favore gioca il grande segreto che la contessina sta nascondendo. La Gramini ha scoperto infatti che la Brancia ha una storia d'amore con un galeotto. Una scoperta che le frutterà una vittoria schiacciante se tutti venissero a scoprirlo. Ludovica sarebbe disonorata e cacciata dal loro Club, molto attendo agli scandali dei proprio soci. Ed è per questo – come ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore – che la rivale numero uno di Adelaide, incaricherà un giornalista di gossip di seguire Ludovica e Marcello e di scrivere un bell'articolo su di loro. Presto si griderà allo scandalo!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta e Vittorio cedono alla passione

Mentre Fiorenza continua a tessere le sue terribili trame intorno al collo di Ludovica e Marcello, Gabriella deve ancora decidere se accettare di trasferirsi a Parigi. La Rossi non vorrebbe lasciare il suo lavoro a Il Paradiso ma sa che un suo rifiuto, creerebbe grandi problemi nel suo matrimonio. Decide quindi di chiedere ancora del tempo a Cosimo mentre apprende – con un certo sgomento – che tra Marta e Vittorio il matrimonio è finito. La Guarnieri intanto deve organizzare la sua partenza per New York. La ragazza decide di fare un pranzo in famiglia per salutare tutti. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, durante la giornata, tra lei e il Conti succederà qualcosa di tanto inaspettato quanto bello. Che ci sia ancora speranza per loro?

