Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 gennaio 2021: Agnese lascia per sempre Armando

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore del 15 gennaio 2021. Nell'episodio in onda su Rai1, Agnese lascia Armando per tornare con il marito Giuseppe.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 15 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Giuseppe e Agnese tornano dalla Sicilia e tutti si accorgono di come la donna sia trattata senza rispetto dal borioso marito. Sebbene profondamente innamorata di Armando, Agnese è costretta a lasciarlo per sempre e i due si scambiano un addio struggente. Nel frattempo, Salvo pretende che sua madre dia spiegazioni sulla lettera per Gabriella, mentre Bergamini padre ricatta Umberto grazie a ciò che ha scoperto sul conto di Achille Ravasi.

Agnese lascia Armando nella Puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 gennaio 2021

Agnese e Giuseppe sono finalmente tornati dal viaggio in Sicilia e per tutti è evidente che l’atteggiamento dell’uomo sia al limite della tirannia. Agnese è ancora innamorata del suo Armando, ma non può venire meno ai doveri coniugali né tanto meno riesce a contemplare l’idea di chiedere il divorzio da Giuseppe. Così, con un addio struggente ed emozionante, Agnese lascia per sempre Armando! I problemi per la donna non sono finiti qui: Salvo vuole sapere a tutti i costi cosa ha spinto sua madre a nascondere la lettera indirizzata a Gabriella.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto sotto ricatto

Umberto è caduto nella sottile rete tessuta da Achille Ravasi e, accecato dal desiderio di vendetta, non ha contemplato la presenza di Bergamini padre che è sempre pronto ad volgere ogni situazione a suo vantaggio. Dopo aver saputo da Ludovica alcuni retroscena interessanti sull’affaire Ravasi, il Bergamini ricatta Umberto e sembra che l’uomo non abbia alternative se non quella di cedere alle richieste. Preoccupata per la reazione del Guarnieri, Adelaide scongiura il cognato di non opporsi al Bergamini. Cosa sta nascondendo la di Sant'Erasmo?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Federico trova un nuovo lavoro

Federico ha vissuto un anno particolare, dopo aver scoperto di essere il figlio biologico di Umberto e di essersi sbagliato sulla relazione tra Luciano e Clelia. Il Cattaneo è pronto a riscattarsi, cercando la sua strada, e per questo vorrebbe trovare anche un impiego soddisfacente. Quando Cosimo gli propone di lavorare per lui, per rinnovare la Ditta Palmieri, Federico accetta immediatamente.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.